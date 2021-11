La Banda: la personale di Linda De Zen all’Hotel Europa

Nuovo appuntamento artistico all’Hotel Europa di Latina, da una collaborazione tra Mad Museo d'Arte Diffusa e Strange Opera arriva la personale di Linda De Zen, artista poliedrica originaria della provincia di Vicenza.

Inaugurata il 2 novembre e aperta al pubblico fino al 9 dicembre La Banda a cura di Rossana Calbi e Fabio D’Achille, propone un universo senza un particolare filo logico ma assolutamente armonico che racconta il piccolo paese di provenienza dell’artista, Malo. Volti, personaggi, atmosfere, situazioni tipiche di una provincia in cui spesso la realtà supera l’immaginazione.

Linda De Zen, laureata al DAMS di Padova, si è avvicinata all’arte pratica da autodidatta studiando varie tecniche, avventurandosi nella sperimentazione libera dai ritratti a occhi chiusi alla fotografia, dalla pittura al mosaico. Tante le esperienze in giro per l’Italia sia in residenze d’artista che in personali e collettive. Alla pittura affianca anche l’illustrazione, sono già due i libri per cui ha realizzato le illustrazioni: MeTe, del 2020 in collaborazione con Massimo Viglietti per Neomediaitalia (NA) e del 2021 Una Stanza tutta per sé edizioni del Frisco (PI).