Al MUG: proiezioni, laboratori e divertimento con la Bella Ninfa

A conclusione della mostra multimediale che ha visto animare la Leggenda della Bella Ninfa, scritta dalla docente e archeologa Beatrice Cappelletti e illustrata dall’artista Luciano Bracci per Sintagma Editore arriva un pomeriggio di letture, laboratori e proiezioni per i bambini.

La mostra, che è aperta la MUG dal 17 dicembre, ha visto animare questa fiaba tutta pontina non solo con l’esposizione delle illustrazioni del libro, pensato con un font studiato e certificato ad alta leggibilità per il disturbo della dislessia, ma anche con le letture dell’attrice e regista Karin Proia raggiungibili con il cellulare tramite dei codici QR, in modo da rendere accessibile in libro anche a bambini di età prescolare o a chi ha una disabilità visiva.

Per concludere questa bella iniziativa in bellezza arriva dunque un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie organizzato dalle associazioni Sintagma e Tre Mamme Per Amiche.

Sabato 14 gennaio a partire dalle ore 16.00 presso il MUG si terranno una proiezione delle illustrazioni e un laboratorio ludico a tema per bambini e genitori. Il MUG per un pomeriggio cambierà veste e sarà reso ancora più accogliente da tappeti colorati e tavoli per disegnare e creare.

L’appuntamento

È dunque per il pomeriggio di sabato 14 gennaio al MUG Museo Giannini di Latina. l’ingresso è libero per i bambini dai 2 anni in su e per i loro accompagnatori. Per i più piccini sarà predisposto uno spazio uno spazio con giochi.