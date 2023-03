Alla scoperta dell'Antica Norba, la città dei ciclopi

Sabato 18 marzo si terrà una escursione nella provincia pontina per esplorare la leggendaria città di Norba Antica. Norba spunta tra i Monti Lepini, con le sue mura monumentali e le tante tracce di una vita breve, ma intensa. Proprio in virtù della sua imponente cinta muraria, la leggenda narra che Norba nacque come città dei Ciclopi, i giganti giunti dall’Egeo più di 1300 anni prima di Cristo. E a molti piace immaginare che qui fosse nato anche Ercole, l’eroe che la mitologia romana riprese da quella greca.

Secondo la leggenda fu proprio Ercole a fondare Norba e altre città della provincia, rendendole inespugnabili. Abitata per sette secoli ha vissuto come roccaforte imprendibile alcune delle guerre principali dell’età repubblicana, e anni di splendore che si ritrovano ancora oggi nelle tracce architettoniche.

Il sito archeologico che testimonia l’esistenza dell’antica Norba mostra un luogo stupendo, un autentico balcone affacciato sulla valle sottostante e la vicina linea di costa. Passeggeremo tra le leggende, esplorando le due antiche acropoli della città, in cui sorgevano numerosi templi sacri, a testimonianza degli antichi splendori.

L'appuntamento

È per sabato 18 marzo a Norma presso il Parco Archeologico per due turni di escursione alle ore 10.30 e alle 12.20. L'escursione avrà una durata di circa 1 e mezza, sono consigliati scarpe e abbigliamento comodo. Per l'appuntamento saranno inviate le indicazioni ai partecipanti via Whatsapp, è obbligatoria la prenotazione. È previsto un contributo di partecipazione che è comprensivo di radiolina, auricolari e ingresso al sito.