“L.A. CLASSICA Festival”: la terza edizione della rassegna a Latina Scalo

Dal 22 agosto al 26 settembre saranno 15 gli appuntamenti nell’ambito della rassegna “L.A. CLASSICA Festival” organizzata dal Luogo Arte Event in collaborazione con la rete di Associazioni “Cinema Enal – Insieme per Latina Scalo”, e patrocinata dal Comune di Latina

La rassegna

Sarà il cortile del Cinema Enal, in via della Stazione 170 a Latina Scalo, ad ospitare la terza edizione del Festival di Musica Classica che presenta 15 eventi all’aperto. Quindici concerti su stupende pagine di grande musica e ricche performance: la Serva Padrona di Pergolesi, l’evento dedicato a Vivaldi, la straordinaria Musica del grande Cinema, il Barocco e le sue magie, la dedica alla bellezza della voce nelle arie d’opera, le composizioni originali e la musica da Camera del tardo romanticismo, vere e proprie gemme musicali in un contesto arioso e preparato per vivere momenti di rigenerazione e di arte (nella locandina in basso il programma).

La direzione artistica, quest’anno, è affidata al Maestro Claudio Martelli, noto ed eccellente pianista oltre che direttore d’orchestra, e le bellissime note storiografiche hanno la firma della musicologa Marilena Seminara. Il team è guidato dal direttore artistico del Luogo Arte, Flavia Di Tomasso, violinista e ideatrice dei progetti dell’Accademia.

Gli appuntamenti

Tutti gli eventi, con inizio alle 19, sono organizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti per la sicurezza. È possibile visionare tutti i dettagli della stagione sul portale Eventbrite del Luogo Arte Event, dal quale è possibile oltremodo effettuare la prenotazione del posto. I biglietti invece si acquistano in loco nell’apposita biglietteria che viene allestita a partire da 90 minuti prima di ogni evento. Per ulteriori informazioni si può mandare un messaggio whatsapp al numero 32883797615. Il costo dei biglietti è 10 euro l’intero, 8 euro il ridotto, gratuito sotto i 10 anni. Hanno diritto alla riduzione i minori, i soci del Luogo Arte Accademia Musicale, i Soci della Rete di Associazioni "Cinema Enal - Insieme per Latina Scalo", gli studenti universitari, le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.

Le novità

Due le novità per quest’anno e ancora molte sorprese. Nelle date 29 agosto, 5 e 11 settembre, oltre un buffet offerto dall’organizzazione, è organizzata la sezione “GIOVANI TALENTI”, ovvero mini/performance di giovanissimi Studenti di Musica. E ancora ci sarà “SPAZIO GIOVANI”, in cui L.A. CLASSICA Festival dedica ai giovani sei appuntamenti in esclusiva. Solo per loro, ragazzi dagli 11 ai 18 anni, la mattina, andranno in scena i concerti del Festival correlati da divertenti e istruttivi interventi di esperti sui programmi musicali delle performance. Per questa sezione il costo del biglietto è di 2 euro (nella locandina in basso il programma).





