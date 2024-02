Alla Casa del Combattente arriva la grande canzone napoletana

In arrivo alla Casa del Combattente un appuntamento per tutti gli appassionati di musica partenopea con il concerto "La grande canzone napoletana in terra pontina".

Venerdì 8 marzo e sabato 9 il gruppo Tre Tenori e un Pianoforte, composto dai tenori lirici Antonio de Asmundis, Pasquale Faillaci, Cristian Pietrosanti e al pianoforte dal maestro Nicola Franco è protagonista di un viaggio nelle più grandi e famose melodie di Napoli, ripercorrendo, attraverso racconti, aneddoti e curiosità, l'evoluzione del cosiddetto periodo d'oro della canzone napoletana d'autore. Tutti i brani vengono eseguiti alternativamente da soli, in coppia e in trio coinvolgendo spesso anche il pubblico presente in sala.

L'appuntamento

È per venerdì 8 marzo alle ore 18.30 e sabato 9 marzo alle ore 20.30 presso la Casa del Combattente a Latina. Per partecipare al concerto è necessaria la prenotazione da effettuare al numero 338 6409116