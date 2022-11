A Latina una mostra di cimeli storici della Lazio

Quale occasione migliore della pausa di campionato per via dei Mondiali del Qatar per tuffarsi nella storia di una delle squadre che ha fatto la storia del calcio in Italia: la Lazio.

Il Clan Lazio di Latina in collaborazione con il Museo Maglie Lazio organizza una mostra di cimeli, foto d’epoca e molto altro ancora per raccontare una storia calcistica lunga oltre 120 anni. E inoltre incontri, presentazioni di libri e altri appuntamenti che si avvicenderanno nella sede di via Aspromonte, dietro lo stadio Francioni, dal 18 novembre e fino a Natale.

La rassegna si aprirà con l’inaugurazione della mostra La Lazio è la sua gente alla presenza di Cristiano Sandri e Gabriele Paparelli.

Tanti saranno gli ospiti per rivivere insieme emozioni, ricordi e commemorazioni grazie a un ricco programma di eventi che si svolgeranno fino a Natale a ingresso gratuito.

L’appuntamento

È dunque presso la sede del Lazio Clan di Latina dal 18 novembre fino a Natale.

Il programma degli eventi di novembre

Venerdì 18 dicembre

Ore 18.30 La Lazio è la sua gente

Inaugurazione della mostra storica

Premiazione Mamma Biancoceleste

Lunedì 21 novembre

Ore 18.30 presentazione del libro "1921, Lazio Ente Morale. I giorni della Rondinella" di Luca Alendri

Sabato 26 novembre

Ore 16.00 presentazione del libro "C'era un ragazzo che come me amava la Lazio e Long John" della voce storica della Lazio Guido De Angelis