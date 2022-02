La Madre dei Ragazzi in scena al Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia

Terzo appuntamento della stagione Senza Sipario promossa dal Teatro Bertolt Brecht in collaborazione con l’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) e ospitata nel Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia.

Andrà in scena domenica 6 febbraio lo spettacolo “La madre dei ragazzi” che racconta la storia di Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, il militante ucciso brutalmente dalla mafia il 9 maggio 1978.

Sul palco del Piccolo Teatro Iqbal Masih la bravissima Lucia Sardo, autrice del testo insieme al regista Marcello Cappelli, che omaggia questa donna siciliana, madre combattente, una delle partigiane più determinate della resistenza contro la mafia.

Felicia Bartolotta, moglie di un mafioso, dopo la morte del figlio ha ingaggiato un’acerrima lotta alla Mafia, affiancandosi alla giustizia e continuando a lottare per ben 24 anni prima che l’assassino di suo figlio Tano Badalamenti fosse condannato all’ergastolo. È diventata col tempo un vero e proprio simbolo della lotta anti Mafia.

Lucia Sandro ha conosciuto realmente Felicia Bartolotta quando nel 1999 interpretò il suo ruolo nel film I Cento Passi di Marco Tullio Giordana, che portò sul grande schermo la storia di Peppino Impastato. “La madre dei ragazzi” è nato come recital che Lucia Sandro ha portato in giro per le scuole ed è ben presto diventato uno spettacolo di successo che ha avuto come missione continuare a divulgare a più persone possibile questa tragica storia.

L’appuntamento

È per domenica 6 febbraio alle ore 18.30 presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3273587181 o visitare il sito del Teatro Bertolt Brecht. Si potranno acquistare i biglietti in preventida presso Fuori Quadro Formia (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) o al Teatro Bertolt Brecht (merc. - giov. ven. dalle 17 alle 20). L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.