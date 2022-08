“La Notte Riparte" a Priverno: va in scena sabato 27 agosto l’appuntamento dell’estate nel centro lepino dove dal tramonto all'alba si rincorreranno spettacoli artistici, musicali e sportivi lungo le strade e le piazze principali del paese.

L’evento dopo due anni di difficoltà legate alle restrizioni Covid-19 è pronto a tornare, anche se in una veste nuova. “Abbiamo avuto la necessità di ripartire in maniera graduale, con un percorso ed un palinsesto ridotto rispetto alla ‘Notte Bianca’, ma che ci auguriamo possa aiutare Priverno” spiegano i Ragazzi della Notte che organizzano l’appuntamento anche quest’anno.

Per tutta la serata e tutta la notte, dunque, all'interno del circuito che vede coinvolte piazza Martiri D'Ungheria, piazzale XX Settembre e piazza Giovanni XXIII non mancheranno tante iniziative, tanti spettacoli e un'ampia selezione di offerte gastronomiche locali (nelle foto in basso il programma in tutte le location).

“Dopo lo stop imposto dalla pandemia anche la notte più lunga e divertente dell’estate sta per partire - ha detto il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia -. Con rinnovato e contagioso entusiasmo ‘I Ragazzi della Notte’ sono pronti a mettere in scena sabato 27 agosto, per le principali vie della città, tanta buona musica, spettacoli veri, cibo degustazioni e prodotti tipici di qualità. Non sarà la loro classica ‘Notte Bianca’, ma certamente sarà una versione alla sua altezza, più ridotta nello spazio occupato, ma ugualmente ricca di buona musica e tanto divertimento. ‘La Notte Riparte’ è uno tra gli eventi principali della nostra estate, patrocinato dal Comune, che vedrà la città illuminarsi di suoi e colori e animarsi di migliaia di persone attirate dalla voglia di stare insieme e divertirsi in una cornice di grande bellezza. Ringrazio i ‘Ragazzi della Notte’ per avuto, anni fa, questa bella e buna idea e per averla saputa concretizzare con intelligenza e fatica, dandole continuità. La nostra città ha bisogno di esperienze culturali di valore per farsi conoscere ed apprezzare da turisti e visitatori, ma soprattutto per far crescere più forte e cosa la sua comunità. E allora viviamo insieme un’altra magica notte” ha poi concluso il primo cittadino.