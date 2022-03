La Radio e il Suono: la XX edizione a Piana delle Orme

Giunge alla sua XX edizione la Radio e il Suono la mostra mercato ospitata nello spazio espositivo del Museo di Piana delle Orme, un appuntamento ormai fisso per tutti gli appassionati di radio, hi-fi, dischi, elettronica e collezionisti di radio d’epoca e similari organizzato dall'Associazione Quelli della Radio.

Sabato 12 e domenica 13 marzo si potranno visitare i vari stand ricchi di apparecchiature vintage ancora funzionanti, ma anche di valvole, apparati per radioamatori, impianti di amplificazione di potenza, casse acustiche, giradischi e vari strumentazione elettronica.

Un appuntamento durante il quale gli appassionati e i collezionisti possono incontrarsi e scambiare informazioni, esperienze e saperi. Anche in questa XX edizione non mancherà uno spazio curato dal bravo Piergiulio Subiaco dedicato ai più giovani che non hanno mai avuto esperienza diretta di moltissime delle apparecchiature esposte.

L’appuntamento

È per sabato 12 marzo dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 13 dalle 9.00 alle 14.00 presso lo spazio espositivo del Museo di Piana delle Orme. L’ingresso è gratuito ma è obbligatorio il green pass. In occasione dell'evento si potrà visitare anche il Museo con una speciale riduzione del costo del biglietto.