A Piana delle Orme arriva la mostra convegno “La Radio: Marconi e il Vaticano”

Torna un appuntamento molto amato organizzato dall’Associazione Quelli della Radio e ospitato nell’area espositiva del bel Museo di Piana delle Orme legato alle iniziative della rassegna La Radio e il Suono: si tratta del convegno “La Radio: Marconi e il Vaticano”.

Un evento che arriva in occasione dei 90 anni dal primo ponte radio che Guglielmo Marconi ha realizzato tra Città del Vaticano e Castel Gandolfo.

Come sempre in queste occasioni si potranno ammirare pezzi da collezione, modelli storici di radio e trasmettitori, amplificatori, casse acustiche, giradischi e varia strumentazione elettronica.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e radioamatori per scambiare informazioni, esperienze e approfondire la storia della radio in Italia.

In occasione dei due giorni di convegno e mostra a Piana delle Orme, saranno presenti inoltre i membri del 773 Radio Group.

L’appuntamento

È per sabato 11 e domenica 12 febbraio a Piana delle Orme a Borgo Faiti, Latina. L’ingresso è libero.