Al Teatro Moderno va in scena “La Signora Omicidi”

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno di Latina della stagione di prosa 2023-2024 con una commedia davvero divertente La Signora Omicidi che si terrà in ben quattro repliche da venerdì 24 a domenica 26 novembre.

Tratto dal celebre racconto di William Rose e ispirato all’omonimo e celebre film di Mackendrick, arriva a Latina l’adattamento teatrale di Mario Scaletta di una commedia ricca di intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti.

In scena Paola Quattrini, nei panni dell’arzilla e svampita protagonista, affiancata da Giuseppe Pambieri, Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D'Alessandro e Marco Todisco diretti da Guglielmo Ferro.

Siamo nella Londra degli anni ’50 e Louise Wilberforce è un’anziana affittacamere che si imbatte in un gruppo di malviventi pericolosi capitanati dal sedicente musicista Professor Marcus, ospite di Louise, che usa la scusa delle prove musicale per ordine un piano criminale, finché l’anziana signora non mette loro i bastoni tra le ruote.

L’appuntamento

È per venerdì 24 alle ore 21.00, sabato 25 alle ore 17 e alle ore 21.00 e domenica 26 novembre alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it o acquistare i biglietti online sul circuito Ciaotickets.