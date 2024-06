Al Multisala Oxer Fabrizio Nardocci presenta “La Tartaruga”

Selezionato all’ultimo Bif&st – Festival di Bari e in arrivo nelle sale il 6 giugno, sarà presentato anche a Latina La Tartaruga, una commedia interpretata da Antonello Fassari e Nello Mascia prodotta da Dalex Film S.R.L. in collaborazione con RAI Cinema.

In film sarà presentato sabato 8 giugno alle ore 21.00 presso il Multisala Oxer alla presenza del regista pontino Fabrizio Nardocci.

E in questa commedia dolce amara c’è tanto della provincia di Latina: oltre al regista anche il direttore della fotografia Nicholas Perinelli ha origini pontine e le musiche sono curate dal maestro Marco Lo Russo, fisarmonicista di Sermoneta ormai di fama internazionale.

Il film racconta la storia di Bruno, interpretato da Nello Mascia, professore in pensione, che vive con il figlio e la compagna. Quando la donna rimane incinta non c’è più spazio per lui che deve lasciare la sua camera al nascituro e trasferirsi in uno stanzino. Questo porta l’anziano ad amare riflessioni soprattutto quando deve disfarsi di alcuni oggetti e mobili a lui molto cari. Ed è proprio in questa circostanza che incontra Marcello (Antonello Fassari) un vecchio compagno di università che fa l’antiquario. I due riprendono i rapporti, tra i ricordi felici della gioventù e questioni allora rimangono irrisolte, decidono di andare a vivere insieme, un modo per risolvere il problema abitativo di uno e quello della solitudine dell’altro. Ma la convivenza non sarà così semplice da gestire.

Una commedia ironica ma delicata che riflette su una fase particolare della vita e sulle dinamiche che si innescano tra i due amici, con la famiglia, tra bilanci di vita e aspettative per questi nuovi inizi.

presso il Multisala Oxer.