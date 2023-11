A Priverno va in scena “La vita è un attico”

€ 15.00 biglietto intero, € 13.00 biglietto ridotto (over 65 e under 18)

Anche la stagione di prosa del Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno riprende dopo la pausa estiva, grazie alla collaborazione tra il Comune di Priverno, ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio, e Matutateatro.

Sei spettacoli che andranno incontro ai gusti più diversi e che porteranno a Priverno apprezzati protagonisti dello spettacolo italiano.

Si parte dunque venerdì 24 novembre con la divertente commedia “La vita è un attico” con Antonello Costa, Valeria Monetti, Gianpiero Perone, Annalisa Costa diretti da Andrea Palotto.

In scena le esilaranti vicende di un corriere che è alle prese con la consegna dell’ultimo pacco della giornata, in questo palazzo nessuno sembra conoscere il destinatario del pacco, nemmeno la portinaia. Il corriere con caparbietà si mette in testa di trovare questo inquilino cominciando a suonare a tutti i campanelli, pianerottolo per pianerottolo. Davanti allo spettatore sfilano inquilini molto particolari, problematici, surreali ma tanto divertenti.

Nel corso dello spettacolo si viene a creare un microcosmo di particolari esistenze, tutte molto sole e malinconiche ma che faranno comunque ridere di cuore lo spettatore che si chiederà sempre più insistentemente il corriere riuscirà a consegnare il pacco? Chi sarà questo misterioso destinatario e, soprattutto, cosa ci sarà nel pacco?

Nel foyer del teatro il pubblico potrà ammirare la prima di una serie di mostre realizzate in collaborazione con MAD Museo d’Arte Diffusa. In mostra il 24 novembre si potranno ammirare le opere della scultrice Natasha Bozharova e del pittore e compositore Mauro de Martino.

Fino al 24 novembre sarà possibile acquistare l’abbonamento per l’intera stagione: intero per sei spettacoli 65 euro, ridotto (over 65 e under 18)55 euro.

È dunque per venerdì 24 novembre presso il Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno alle ore 21.00. Per informazioni su abbonamenti e biglietti tel. 3286115020.