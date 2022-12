A Terracina il Lab Christmas Day

“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”. Con le parole dell’indimenticabile e indimenticato Ezio Bosso, la Lab Music Factory è lieta di invitare amici, appassionati e curiosi il 9 dicembre presso “Illusion Disco” di Terracina, a partire dalle ore 19.30, per il fantasmagorico Lab Christmas Day.

Quale modo migliore per farsi gli auguri delle feste in arrivo che un live da vivere tutti insieme? Ci incontreremo e passeremo insieme una vivace serata per divertirci, ma soprattutto per tirare le somme dell’anno che sta per concludersi e lanciare gli obiettivi di quello in arrivo.

Protagonisti della serata saranno tutti gli artisti del Roster Lab Music Factory, supportati dalla Lab Bandcoordinata da Paolo Di Girolamo: liberi di estendere l’invito a congiunti ed amici, infuocheranno il palco e gli spettatori con il LAB SHOW, ovvero la jam session più pazza dell’anno dell’anno. Si esibiranno a turno, alternandosi, mischiandosi e unendosi – perché no – ad amici artisti e appassionati intervenuti in via eccezionale per l’occasione.

Non mancherà qualche sorpresa: oltre agli artisti, ci sarà la possibilità di conoscere lo staff diretto da Franco Iannizzi che rende grande la famiglia Lab Music Factory. Dalla produzione all’editing, dalla comunicazione alla divisione legale, dalla crew alla segreteria, tante sono le professionalità LAB che ruotano attorno al mondo della musica e che le consentono di “girare” nel modo giusto.

Ci sarà, inoltre, la possibilità di gustare le prelibatezze della cucina locale con assaggi e sfiziosità a buffet. Gli interessati a partecipare dovranno prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al 3516699207 specificando nome e cognome, riferimento artista Lab Music Factory e numero delle persone che verranno.