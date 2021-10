Laboratori tematici al Parco Archeologico Privernum

Indirizzo non disponibile

L’arrivo dell’autunno e di un clima più fresco porta dritti verso gli ultimi appuntamenti all’aperto al Parco Archeologico Privernum.

Con il mese di ottobre si conclude la vendemmia e la spremitura delle olive dunque anche le visite guidate e i laboratori per grandi e piccini ricalcheranno questa atmosfera autunnale. Domenica 24 ottobre alle ore 11.00 infatti si terrà il laboratorio a tema “I frutti della terra e le attività dell’uomo” per scoprire come arrivavano sulle tavole dei Romani frutti, piante e ortaggi, i significati che i nostri antenati attribuivano loro e quanto di quelle tradizioni è rimasto.

Domenica 31 ottobre alle ore 11.00 ci sarà un altro laboratorio dal titolo “Halloween oggi il Mundus Cereris ieri” che permetterà di conoscere le origini dei festeggiamenti moderni e di quanto siano legati alle usanze del passato. Nel corso del laboratorio si potranno realizzare delle zucche di Halloween davvero speciali.

Nel corso dell’inverno sarà comunque possibile visitare il Parco Archeologico su appuntamento per gruppi di almeno sei persone, gli eventi per adulti e piccini si svolgeranno comunque presso il Museo Archeologico o l’Auditorium Santa Chiara.

In questo stesso periodo sarà attivo il contest Colori d’autunno a Privernum: i visitatori del Museo e del Parco Archeologico potranno inviare le foto che scatteranno all’indirizzo email musarchpriverno@libero.it e saranno poi pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram dei Musei.

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando dalle 10 alle 13 i numeri 0773912306 e 3472330723. È obbligatorio il green pass.