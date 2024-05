Festa della Mamma: laboratorio creativo al Museo di Priverno

In occasione della Festa della Mamma, che cade ogni seconda domenica di maggio, si rende omaggio a tutte le mamme con un gioiello eccezionale: un mosaico da indossare.

Domenica 12 maggio dalle 15.30 alle 17.30 presso il Polo Museale Santa Chiara nel centro storico di Priverno si terrà per un laboratorio che permetterà di scoprire l’arte del mosaico e farà realizzare ai bambini partecipanti un prezioso ciondolo da indossare.

Un'occasione per mamme e figli di scoprire giocando gli splendidi mosaici dell'antica Privernum.

L'appuntamento

È dunque per domenica 12 maggio presso il Polo Museale Santa Chiara. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri: 3472330723 - 3491814504. Il costo del biglietto comprende per ciascun bambino/a il laboratorio, l'ingresso e la visita ai magazzini di scavo.