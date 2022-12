Lady Bu: a Pontinia la terza edizione della Sagra della Bufaletta

Torna a Pontinia per la sua terza edizione la tradizionale Sagra della Bufaletta, Lady Bu, stavolta in versione festiva con street food e mercatini di natale.

La sagra Lady Bu – La Bufala dalla testa alla Cosa si terrà presso il MAP (Museo dell'Agro Pontino) in piazza Jf Kennedy sabato 17 e domenica 18 dicembre e celebrerà questo simbolo dell’agro pontino (in corso di certificazione De.Co.), non solo nella classica mozzarella o nei formaggi.

Due giornate in cui vecchie usanze e riti contemporanei si uniranno in un'atmosfera di rinnovato folklore: enogastronomia, cultura e storia, per una nuova narrazione del territorio.

Street food, stand gastronomici e mercatini di Natale tutti a tema bufala, il mozzarella bar dove si beve e si brinda a KM zero, con aziende vinicole e brassicole dell'Agro Pontino.

Tra le prelibatezza proposte ci sarà un mix di ricette tradizionali e sperimentazioni attuali come ad esempio, il panettone, i tortellini, il gran bollito, la trippetta, kebab di bufala, scarpetta al ragu di bufala.

I portici del museo saranno riempiti da piccole botteghe temporanee di produttori ed artigiani selezionati per degustare e portare a casa tutto ciò che la bufala ha da offrire: latte, yogurt, formaggi, salumi, carne, liquori, burro, cosmetici e altre eccellenze del territorio.



Per gli appassionati di ricette sarà allestita una piccola Bublioteca, in cui poter sfogliare ed acquistare riviste e libri vintage tutti a tema cucina, per riscoprire i sapori della tradizione culinaria italiana, una Biblioteca tutta da gustare.

Non mancherà Babbo Bu che aspetterà i bambini per scattare foto e ricevere le letterine di Natale dei più piccoli.

L’appuntamento

È al MAP di Pontinia sabato 17 e domenica 18 dicembre a partire dalle ore 11.00