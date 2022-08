Latina Estate: arrivano gli eventi in città

Anche il Comune di Latina, nonostante la situazione politica instabile, è riuscito a organizzare una programmazione estiva di eventi per allietare tutti i latinensi che rimarranno in città nel mese di agosto.

Arriva Latina Estate: spettacoli teatrali, musica dal vivo, incontri con autori, proiezioni e documentari, ce n’è per tutti i gusti per una serie di eventi a ingresso gratuito (salvo quando diversamente indicato).

Un fitto calendario di attività a partire dal 4 agosto e fino al 14 settembre in piazza del Popolo e presso i Giardini del palazzo Comunale.

Il calendario degli appuntamenti

Giovedì 4 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Fuori Orario: Il Canto Supera le Diversità e Mette Insieme le Persone

Concerto di musica corale a cura dell'Associazione "Polifonica Pontina"

Venerdì 5 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Tommaso Quaranta Cantautori

Concerto a cura dell'Associazione "I Giovani Filarmonici Pontini"

Evento a pagamento

Sabato 6 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Il Ritorno del Mostro Spazzatura

Teatro di figura a cura dell'Associazione "Chùmbala Cachùmbala"

Domenica 7 agosto

ore 21:30 Piazza del Popolo 1

Renato Gabriele: Viaggio Verso L'interno Atlantide

Lettura di poesie a cura dell'Associazione "Villaggio Fogliano"

Sabato 13 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Concerto con Latinapoli

Evento live a cura dell’Associazione Domenico Di Francesco

Evento a pagamento

Domenica 14 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Scanzonati: L'ultima Ora Di Radio Stratosfera

Spettacolo concerto a cura dell'Associazione "Carmentalia"

Domenica 19 agosto

ore 21:30 Piazza del Popolo 1

Sebastian Straw Live Solo

Evento live musicale a cura di Sebastiano Paglia

Sabato 20 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Opera Sotto le Stelle

Evento di musica classica a cura di Valentina Dell'Aversana

Evento a pagamento

Venerdì 26 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Aspettando L'amico Del Cuore

Spettacolo teatrale a cura del l'Associazione "I sognatori"

Evento a pagamento

Sabato 27 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Radici In Aria

Reasing con immagini, musica e brani a cura di Emanuela Gasbarroni, Cristiano Lui (musicista), Annalisa Biancofiore (cantante), Massimo Ceccarini (attore), Mauro Corbi (immagini).

Evento a pagamento

Domenica 28 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Presentazione e Proiezione Foto Vincitrici Gran Premio d'Italia Circoli Fiaf

Presentazione libro fotografico "Le mie fotografie" di Luigi Passero a cura di Foto Club Latina

Domenica 28 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

L'inferno del COVID19

Mostra fotografica a cura di Prosseda Mirko

Piazza del Popolo 1 -ore 21:00

Giovedì 1 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Ciao Mattia Torre

Rappresentazione teatrale a cura dell'Associazione "Palco 19"

Venerdì 2 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Maria Zambrano. Nascere Disnascere Rinascere

Presentazione del saggio, dialogo e letture a cura dell'Associazione "Casamatta"

Sabato 3 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Stasera Ridiamo Noi

Evento musicale a cura di Antonio De Asmundis

Evento a pagamento

Domenica 4 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Go Man! A Night With Arigliano

Show musicale a cura di Alessia Rapini, Fabio Penna, Simone Sansonetti, Giampaolo Ascolese, Angelo Trane

Evento a pagamento

Venerdì 9 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Swing e Dintorni

Evento musicale a cura dell'Associazione "Jazz e dintorni"

Evento a pagamento

Sabato 10 agosto

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Spettacolo Di Flamenco

a cura dell'Associazione "Renacer Flamenco"

Domenica 11 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Che Disastro Di Spettacolo

a cura dell'Associazione "C.T.L. Lab

Evento a pagamento

Lunedì 12 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

Lunàdigas, Ovvero delle Donne Senza Figli

Proiezione docufilm, a seguire seminario/dibattito a cura dell'Associazione "Collettivo Primo Contatto"

Martedì 13 settembre

ore 17.30-19.30 Piazza del Popolo 1

La Forza dell’amore

Presentazione libro a cura dell'Associazione "Ucid di Latina"

ore 21:30 Piazza del Popolo 1

Era Mio Padre. Il Potere Salvifico Della Scrittura

Incontro letterario a cura di Claudia Saba

Mercoledì 14 settembre

ore 21:00 Piazza del Popolo 1

The Show Must Go On

Musical a cura di Anfiteatro Academy