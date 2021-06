Lo Youth Ensemble inaugura la Latina Jazz Club Summer Edition

Tornano finalmente i concerti organizzati dal Latina Jazz Club in una rassegna estiva che sarà inaugurata venerdì 25 giugno presso l'Arena del Circolo Cittadino Latina - Sante Palumbo.

Protagonisti della serata inaugurale della Latina Jazz Club Summer Edition sarà lo Youth Ensemble, capitanato da Enrico Pieranunzi, esponente storico del jazz italiano che ha dato vita a una formazione di giovani musicisti, affiancato da Valentina Ranalli, talentuosa cantante e autrice di testi che racconteranno con parole i brani composti dal pianista romano, il batterista ventenne Cesare Mangiocavallo, il contrabbassista ventiseienne Giuseppe Romagnoli, il trombettista ventitreenne Giacomo Serino.

Lo Youth Ensemble proporrà brani originali tratti dal recente cd intitolato You Know, registrato per la Alfa Music.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 25 giugno alle ore 21.00. Per riservare il proprio posto e saltare la fila è possibile acquistare i biglietti in prevendita sul circuito Box office Lazio, oppure è sufficiente arrivare per tempo presso il Circolo Cittadino dove sarà necessario presentare l’autocertificazione, nel rispetto delle norme anti COVID-19.

