ioleggoperché: in mostra alla Feltrinelli i lavori dei bambini della scuola dell'Infanzia Rodari

Orario non disponibile

Quando Dal 05/11/2022 al 13/11/2022 Orario non disponibile

Si intitola "MostriAMO Gentilezza" la mostra inaugurata in questi giorni alla libreria Feltrinelli e creata dai bambini della scuola dell'Infanzia dell'istituto comprensivo Da Vinci- Rodari di Latina. I piccoli alunni di sei classi, tutti tra i 3 e i 5 anni, hanno partecipato al contest "Leggere per costruire un mondo inclusivo" nell'ambito dell'iniziativa #ioleggoperche’, promossa dall’associazione Nazionale Editori (AIE) per la promozione della lettura e l’arricchimento delle biblioteche scolastiche.

Guidati dalle insegnanti i bambini hanno lavorato sul libro "Gentile" di Alison Green, che ha offerto uno spunto di riflessione su cosa significhi essere gentili e su quali effetti la gentilezza produca sugli altri e sull'ambiente circostante. Ne sono nate opere grafico pittoriche che dal 5 novembre, e fino al 13, saranno esposte alla libreria Feltrinelli di Latina come testimonianza del lavoro collettivo di rielaborazione e verbalizzazione dei piccoli alunni. L'obiettivo del percorso è stato quello di stimolare i bambini ad avvicinarsi all'altro e a prendersi cura dell'ambiente, mentre la realizzazione di una mostra li ha aiutati ad uscire dalle mura scolastiche, ad avvicinarsi al territorio e a sentirsi parte di una comunità creando qualcosa di concreto e di inclusivo.

L’idea nasce anche da una proficua collaborazione con la libraia Daniela Marino Aimone e con il direttore della Feltrinelli Fabrizio Settimi, con l’intento di stimolare l’amore per la lettura fin dall'infanzia.