Latina Scalo in Corto: tutto pronto per la quinta edizione

Proseguono i tantissimi eventi che animano l’estate a Latina Scalo con un appuntamento dedicato al cinema: Latina Scalo in Corto organizzato dall’Associazione culturale Stefania Ferrari.

La manifestazione, giunta alla sua V edizione, si terrà da giovedì 26 a sabato 28 agosto presso il cortile del cinema Enal di Via della Stazione. Novità assoluta di quest’anno è che la rassegna diventa un festival del cortometraggio.

Ben dieci i corti in gara tutti girati nel Lazio, che concorreranno per aggiudicarsi il premio della giuria tecnica e quello del pubblico oltre al premio per il miglior interprete. La giuria sarà composta da Ilaria Palleschi, Matteo Santandrea e Alessandro Capuccio.

Le serate oltre ad essere animate dai corti in gara, saranno ricche di musica e incontri, tra questi: l’intervista di Matteo Santandrea al regista Sergio Martino; l’incontro con il regista Massimo Ferrari, moderato da Riccardo Spiezia; interverranno i referenti dell'Istituto Vittorio Veneto – Salvemini, per parlare del nuovo indirizzo scolastico "Servizi culturali e dello spettacolo" e Alfredo Romano dell'associazione Eleomai, che presenterà il documentario "Si dice Giàz", ispirato alla vita e alla carriera del musicista Orazio Di Pietro.

Ogni serata, che sarà presentata da Loredana De Paola, sarà impreziosita dalla musica della musicista milanese Alma Mina, dalla cantautrice Mimica e dall’ormai storico punkautore Chiazzetta, nonché da degustazioni di ottimi prodotti locali offerti da aziende e commercianti del territorio.

L’appuntamento

È dunque dal 26 al 28 agosto dalle ore 21.00 presso lo spazio aperto antistante l’ex Cinema Enal. L’ingresso è gratuito, è gradita la prenotazione al numero 339.4595480, obbligatorio il green pass, secondo le normative vigenti anti COVID-19.

I CORTI IN GARA

26 AGOSTO

La direzione dei pensieri

Regista Iulian Calugaru - Anguillara Sabazia - 4,4 minuti

Io sono Dio

Regista Riccardo Stopponi - Terracina - 6,5 minuti

Red Box

Regista Stefania Soellner - Roma - 5 minuti

Giorgio

Regista Arianna Mattioli - Latina - 8 minuti

MMMMXXX

Regista Paolo Toselli - Latina - 11 minuti

27 AGOSTO

Addiction

Regista Enrico Giannacco - Civitavecchia - 4 minuti

Caramella alla menta

Regista Linda Fratini - Roma - 14 minuti

Giorni da Funanboli

Regista Ludovico Buldini - Roma - 15 minuti

Unstoppable Soul

Regista Claudio Proietti - Roma - 8,4 minuti

Chi è

Regista Jacopo Abbatte - Latina - 4 minuti

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Giovedì 26 agosto

Proiezione dei primi tre corti

Intermezzo della cantautrice Mimica

Ospite: Alfredo Romano, presentazione e proiezione del documentario “Si dice Giàz”

Proiezione degli ultimi due corti

Intermezzo di Mimica

Degustazione

Venerdì 27 agosto

Proiezione dei primi due corti

Intermezzo musicale della cantautrice Alma Mina

Ospite: Sergio Martino, in dialogo con Matteo Santandrea

Proiezione degli ultimi tre corti

Intermezzo di Alma Mina

Degustazione

Sabato 28 agosto

Proiezione del video su Stefania Ferrari

Ospite: Massimo Ferrari, in dialogo con Riccardo Spiezia

Proiezione del corto La Panchina di Ferro, incontro con il regista Roberto D’Alonzo

Intermezzo musicale di Chiazzetta il Punkautore

Ospiti: i referenti dell’Istituto Vittorio Veneto – Salvemini dialogano con Massimo Ferrari

Premiazione dei corti

Proiezione dei corti vincitori

Degustazione

