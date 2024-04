Franco Nero ed Enzo Castellari ospiti a Latina per parlare di cinema e turismo

Un appuntamento imperdibile a Latina per gli appassionati di cinema: martedì 16 aprile al Supercinema si terrà un incontro per parlare di cinema e promozione del territorio al quale parteciperanno due icone del cinema italiano degli anni d'oro, Franco Nero e Enzo G. Castellari.

L’incontro sarà preceduto con la proiezione del celebre Keoma, film del 1976 diretto proprio da Enzo G. Castellari con protagonista Franco Nero, una vera pietra miliare del genere western.

I due super ospiti, attraverso aneddoti e ricordi, ripercorreranno con il pubblico gli anni d’oro del cinema italiano e in particolare del western. Un periodo in cui la cinematografia nostrana sfornava capolavori da cui registi, autori e attori di tutto il mondo prendevano spunto e che ancora oggi fanno sognare e ispirano geni come Tarantino, per citare un nome fra tanti.

L’evento è promosso da Latina Film Commission e dall’assessorato al Turismo del Comune di Latina e sarà una delle iniziative nate nell’ambito del protocollo d’intesa siglato per la promozione del territorio e lo sviluppo del cine-turismo, con l’intenzione di attrarre sempre più le società di produzione nazionali e internazionali del comparto dell’audiovisivo.

Alla serata parteciperanno inoltre alcuni ospiti, tra cui il giornalista e storico Mauro Nasi, che racconterà del fatidico duello tra il pontino Augusto Imperiali e Buffalo Bill, lo stuntman/attore Tiziano Carnevale e la produttrice/attrice Yassmin Pucci, che illustreranno il Pegaso Ranch, primo villaggio western in provincia di Latina, oltre ai giornalisti pontini Alessandro Panigutti e Fabrizio Giona che modereranno l’incontro.

Latina si conferma una terra che ama ed è amata dal cinema, con oltre 200 produzioni ospitate negli oltre 90 anni della città, in special modo negli ultimi tempi con le riprese di produzioni internazionali di grandi piattaforme come Amazon Prime e Netflix.

L’appuntamento

È dunque per martedì 16 aprile presso il Supercinema di Latina alle 16.30 con la proiezione di Keoma e dalle 18.30 con il dibattito e grandi ospiti. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.