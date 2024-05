All'Auditorium Santa Domitilla i Latinapoli in concerto

Si terrà a Latina presso l'auditorium Santa Domitilla un viaggio nella musica napoletana con il concerto dei Latinapoli.

Musicisti di diversa estrazione e provenienza, i Latinapoli sono accomunati da una grande passione: la canzone classica e popolare napoletana.

Voce femminile, voce maschile, chitarra, fisarmonica, percussioni, batteria e contrabbasso per riproporre i grandi temi della canzone napoletana, utilizzando le più disparate contaminazioni provenienti da culture e generi musicali diversi. Brani come: Luna rossa, Malafemmena, Tu si na cosa grande, Rumba scugnizza, Canzone appassiunata, Dicitencello vuje, Cicerenella, A tazza e cafè, Indifferentemente, Na sera 'e maggio, Tammurriata nera e tanti altri, sono offerti al pubblico in chiave moderna, spesso ballabili, divertenti e mai scontati.

Il gruppo è formato da. Silvia Salvatori, Voce; Mimmo Di Francesco, Voce, Chitarra; Roberto Zorzo, Fisarmonica; Luca Cantarelli, Basso; Raffaele Mazzarella, Percussioni; Emanuele Corbi, Batteria.

L'appuntamento

È presso l'auditorium Santa Domitilla di Latina venerdì 7 giugno alle ore 21.00. Per informazioni e prenotazioni 340 273 8984