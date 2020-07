Latium World Folkloric Festival: a Cori l’apertura

Nonostante la pandemia ancora in corso di Coronavirus, il Latium Festival, La manifestazione dedicata alle Musiche, Danze e Arti di Strada popolari del mondo per una cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza (con il marchio di qualità CIOFF®) , si terrà comunque e nel totale rispetto delle norme anti COVID-19.

Dal 31 luglio al 10 agosto gruppi stranieri e italiani si esibiranno in una serie di spettacoli che coinvolgeranno 12 comuni di ben 3 provincie: Roma, Lariano, Jenne, Segni, Tivoli, Paliano, Bassiano, Itri, Roccagorga, Rocca Massima, Il Giardino Di Ninfa (Cisterna Di Latina), La Città Del Vaticano e naturalmente Cori sede principale del Festival.

Ben nove gruppi provenienti da diverse parti del mondo proporranno musica etnica, danze folkloristiche e arte di strada. Ad esibirsi dall’America Latina arriveranno Compagnia Tango Rouge ( Argentina) e Mariachi Romatitlan (Messico), dall’Africa il Gruppo di musica etnica e folklorico Foly Du Burkina (Burkina Faso). E inoltre il gruppo Romarabeat (con musicisti dell’orchestra di piazza Vittorio e di Moni Ovadia), Eccezionale Ensemble che vede musicisti maghrebini, rom rumeni e solisti italiani, raccontare insieme l’incontro tra melodie arabe e ritmi tzigani con al centro il mediterraneo.

Dall’Italia arriveranno: Ambrogio Sparagna & Solisti Orchestra Popolare Italiana, Orchestra Popolare Malancia, Gruppo Di Musica Popolare I Trillanti, Complesso Strumentale Fanfarra Antiqua, Sbandieratori Del Leone Rampante Di Cori, che proprio quest’anno festeggiano il cinquantennale dalla Fondazione.

Il festival si aprirà a Cori venerdì 31 luglio alle 22.00 con lo spettacolo All’ombra del Tempio d’Ercole, nella piazza antistante il Tempio e sabato 1 agosto sempre alle 22.00 con L'incanto Del Canto Sospeso Da Terra: Il Concerto Di Musica Popolare, a presentare la Dama Bianca che farà una gradita sorpresa agli spettatori.

Tutte le iniziative del Festival si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid. In particolare, le sedie del pubblico saranno numerate e poste a un metro una dall’altra; all’ingresso sarà misurata la temperatura agli spettatori e sarà disponibile gel igienizzante; nelle aree degli spettacoli si entrerà con mascherina; le prenotazioni, sia per gli spettacoli gratuiti che per quelli a pagamento, si effettuano telefonando negli orari di apertura della Pro Loco Cori ai numeri 06 9678443 - 3489053474.

Per consentire la visione degli spettacoli a più persone possibile si potrà seguire la manifestazione anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Latium Folkloric Fest.

Il programma completo:

Venerdì 31 luglio

ROMA, Piazza del Campidoglio, Colosseo e Arco di Costantino,

ore 11:00 – 12:30

ROMA E LE CULTURE DEL MONDO

Animazione/spettacolo con gli Sbandieratori “LEONE RAMPANTE” di Cori

in rappresentanza dei gruppi folkloristici di tutto il mondo invitati per il 2020 e posticipati al 2021 (Incontro Ufficiale con la Città di Roma e con la Sindaca di Roma,

On. Virginia Raggi)

CORI, Piazza Tempio d’Ercole, ore 17:30

TAMBURELLI, TAMMORRE E ORGANETTI

LABORATORIO / CONFERENZA sugli STRUMENTI MUSICALI della tradizione popolare e Conferenza Etnomusicologica sull’uso di questi strumenti nei territori del sud Italia tenuti da MATTIA DELL’UOMO e dal Gruppo di musica popolare “I TRILLANTI”

CORI, Piazza del Tempio d’Ercole, ore 21:30

ALL’OMBRA DEL TEMPIO D’ERCOLE

Apertura del Festival con i gruppi di “FOLY DU BURCHINA”, Sbandieratori “LEONE RAMPANTE” di Cori e Gruppo di Musica popolare “I TRILLANTI” (Ingresso Gratuito)

Sabato 1 agosto

CORI, Piazza del Tempio d’Ercole, ore 22:00

L'INCANTO DEL CANTO SOSPESO DA TERRA

Concerto / spettacolo di grande impatto visivo presentato dagli Artisti di Strada «LA DAMA BIANCA».

(Ingresso Gratuito)

Domenica 2 agosto

CORI, Complesso Monumentale di Sant’Oliva, ore 17:30

MUSICHE E BALLI POPOLARI NEL LAZIO

LABORATORIO / CONFERENZA sulla MUSICA e sulla DANZA POPOLARE

tenuti dall’etnomusicologo AMBROGIO SPARAGNA,

con la straordinaria partecipazione di FRANCESCA TRENTA, coreografa,

ricercatrice e danzatrice di danze popolari.

CORI, Piazza SANT'OLIVA, ore 19:00

INTERCULTURA IN FESTA

DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO DI CORI

per la promozione dei VINI, degli OLI e dei PRODOTTI AGROALIMENTARI, a marchio D.O.P., I.G.P., D.O.C.G., D.O.C. e/o I.G.T., del territorio regionale, in particolare di Cori e dei monti Lepini.

CORI, Piazza del Tempio d’Ercole, ore 21:30

E ORA AL BALLO!

Concerto di AMBROGIO SPARAGNA & SOLISTI ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA

con danze popolari presentate da FRANCESCA TRENTA

(Ingresso 10€)

Martedì 4 agosto

GIULIANELLO, Centro Sollievo Anziani Fragili “Cesare Bruschini”, ore 18:30 IL FOLKLORE PER LA SOLIDARIETÀ

Animazione/spettacolo con gli Sbandieratori “LEONE RAMPANTE” di Cori

Giovedì 6 agosto

ROCCA MASSIMA, centro storico, ore 19:00

Animazione/spettacolo con gli Sbandieratori “LEONE RAMPANTE” di Cori

in rappresentanza dei gruppi folkloristici di tutto il mondo

Venerdì 7 agosto

CORI, Chiostro di Sant’Oliva, Ore 17:30

PELLEGRINI, PONTE TRA MONDI DIVERSI

CONFERENZA sui Cammini, nell’ambito dell’iniziativa “I Mille Passi lungo la Via Francigena incontrano il LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL, folklore da tutto il mondo”.

Interverranno:

Marco Aguiari, Presidente cel Comitato Via Francigena del Sud, Chiara Lemma, Storica dell'Arte, Guida AIGAE, Comitato Via Francigena del Sud, Paolo Fantini, Assessore alla Cultura del Comune di Cori Elsa Di Meo, autrice

MOSTRA sui Pani Rituali, pani elaborati nei Corsi di ricerca e preparati in parte dalle detenute della Casa Circondariale di Rebibbia Femminile a Roma, a cura dell’Associazione A.R.T.eS.I.A. di Roma (Associazione Ricerca Tradizioni e Scambi Internazionali Artigianali).

Ore 18:30 Concerto di musica antica presentato dal Complesso Strumentale FANFARRA ANTIQUA, Il repertorio di melodie eseguite sono tratte dalla Rievocazione Storica “L’Arte del Ballare ò de i Balletti” del M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605)

Ore 19:00, Piazza S.Oliva

Intercultura In Festa

Degustazione Di Prodotti Tipici Del Territorio Di Cori E Del Mondo

per la promozione dei VINI, degli OLI e dei PRODOTTI AGROALIMENTARI, a marchio D.O.P., I.G.P., D.O.C.G., D.O.C. e/o I.G.T., del territorio regionale, in particolare di Cori e dei monti Lepini, ma anche pietanze tipiche di Cori, preparate dai Ristoratori locali, e del mondo, quest’ultime preparate dalle Comunità etniche residente nel territorio di Cori e dei monti Lepini.

ROCCAGORGA, ore 20:00 - Piazza VI Gennaio e centro storico,

Animazione/spettacolo con gli Sbandieratori “LEONE RAMPANTE” di Cori

in rappresentanza dei gruppi folkloristici di tutto il mondo

Sabato 8 agosto

NINFA, Giardini e Rovine, ore 16:00

Visita/spettacolo dei gruppi internazionali Tango Rouge Company – Argentina e Sbandieratori “LEONE RAMPANTE” di Cori presso il Monumento Naturale “Giardino di NINFA” (servizio fotografico)

CORI, Chiostro di Sant’Oliva, Ore 18:30

LA CULTURA, LA MUSICA E IL FOLKLORE MESSICANO IN SCENA!

Spettacolo di musiche tradizionali dai “MARIACHI ROMATITLÁN” – MESSICO

(Ingresso Gratuito)

BASSIANO, Piazza G.Matteotti e centro storico, ore 19:00

Animazione/spettacolo con gli Sbandieratori “LEONE RAMPANTE” di Cori in rappresentanza dei gruppi folkloristici di tutto il mondo

CORI, Piazza dei Dioscuri – Tempio di Castore e Polluce, ore 21:30

Tango è Vita!

Spettacolo di Tango presentato dai “Tango Rouge Company” – Argentina,

assistiti dalle straordinarie musiche argentine della “Tango Spleen Orchestra”

(Ingresso 10€)

Domenica 9 agosto

CORI, Piazza dei Dioscuri – Tempio di Castore e Polluce, ore 21:30

Il Maghreb Incontra I Balcani

Concerto Dei “Romarabeat” – Europa/Asia /Africa, assistiti dalle affascinanti musiche di musicisti maghrebini, rom rumeni e solisti italiani (appartenenti alle Ensemble ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO e MONI OVADIA)

(Ingresso 10€)

Lunedì 10 agosto

ITRI, Castello baronale e centro storico, ore 18:30

Animazione/spettacolo con gli Sbandieratori “Leone Rampante” di Cori in rappresentanza dei gruppi folkloristici di tutto il mondo

