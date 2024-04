Lazio Meravigliosa: a Latina la mostra che celebra i 50 anni dal primo scudetto

In occasione del 50° anniversario del primo scudetto della Lazio, arriva a Latina la mostra itinerante che ne celebra le glorie con un particolare ricordo al compianto Vincenzo D’Amico.

Dopo il successo di Viterbo, Fiumicino, Vico nel Lazio e Tivoli, il Circolo Cittadino di Latina sabato 20 e domenica 21 aprile ospiterà Lazio Meravigliosa: una raccolta di cimeli che ripercorrono la storia del club e celebrano il suo primo scudetto.

Era il 12 maggio del 1974 quando 85.000 tifosi ubriachi di gioia festeggiarono il primo scudetto della Lazio, una delle imprese sportive più eclatanti della storia. Così straordinaria da resistere all’usura del tempo, nei racconti dei suoi protagonisti, negli amarcord televisivi, nei libri, i cui protagonisti, nella maggior parte scomparsi prematuramente, ne perpetuano la gloria e il ricordo.

La leggenda si potrà vedere in tutta la sua realtà in una manifestazione Itinerante che da febbraio a maggio, attraverso una mostra di cimeli, fotografie e video faranno riassaporare al visitatore la storia, il clima e le emozioni di quegli anni.

Ex Giocatori, testimoni, scrittori saranno a disposizione del pubblico nelle sette sedi della mostra per rivivere insieme quell’atmosfera unica.

In esposizione cimeli storici originali, magliette, scarpini, palloni, trofei, biglietti e gagliardetti immersi in un contesto della storia della Lazio illustrata dalla sua nascita a oggi, con un focus sugli anni ’70, senza dimenticare le vittorie passate e recenti.

Una sezione particolare curerà tutte le giornate di quel campionato raccontate da ritagli di giornali e dai cimeli delle squadre avversarie che l'hanno affrontata, illustrando il girone di andata e di ritorno per raccontare la storia della S.S. Lazio.

Saranno presenti ex calciatori e i loro familiari, e per la gioia dei tifosi anche l'aquila Olimpia con il suo falconiere Juan Bernabè, che tutta la domenica sarà a disposizione dei visitatori per farsi fotografare.

La mostra sarà curata dal Lazio Clan Latina, dal museo della Lazio “www.maglielazio.it”, dalla Lega dei Collezionisti e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore, che cercheranno di rendere indimenticabile questa due giorni in terra Pontina. La mostra è patrocinata dalla Lazio Calcio, dalla regione Lazio, e da tutti i comuni in cui ha fatto Tappa, Viterbo-Fiumicino-Vico nel Lazio- Tivoli –Latina-Rieti-Roma.

L’appuntamento

È per sabato 20 e domenica 21 aprile presso il Circolo Cittadino di Latina. L’ingresso è libero e gratuito.