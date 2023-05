LazioSound: al Sottoscala 9 la finale della categoria Songwriting Heroes

Partirà proprio da Latina, e precisamente dal Sottoscala 9, le prime finali della terza edizione del LazioSound il programma della Regione Lazio per promuovere il sistema musicale del Lazio in particolare i giovani talenti.

Si parte dunque sabato 6 maggio con la finale della categoria Songwriting Heroes che premia le eccellenze dal cantautorato nostrano, indipendentemente dal genere musicale: dall’indie al pop, dal rock al metal, passando per il folk e il reggae.

A decretare il vincitore l’insindacabile giudizio del cantautore Galeffi, che presenterà anche la serata, e la produttrice, autrice e label manager Marta Venturini.

Per il vincitore ci saranno in palio percorsi professionali e consulenze in promozione, produzioni e formazione oltre che la partecipazione allo Sziget Festival, in Ungheria, tra i festival più importanti del mondo.

Galeffi introdurrà i tre finalisti: Guidobaldi, Il Solito Dandy e Iris.

I vincitori della terza edizione di LazioSound si esibiranno a luglio presso il Castello di Santa Severa durante il LAZIOSound Festival.

L’appuntamento

È per sabato 6 maggio alle ore 21.00 presso il Sottoscala 9 di Latina, l’ingresso è libero e gratuito.