A Opera Prima “Le Altre – le donne nella Divina Commedia e la loro contemporaneità”

Nell’accogliente teatro di Opera Prima a Latina arriva un nuovo appuntamento che celebra il genio di Dante Alighieri, soprattutto le splendide figure femminili della Divina Commedia.

Organizzato dall’APS Tamburo Rosso si terrà domenica 27 marzo alle ore 18.30 “Le Altre – le donne nella Divina Commedia e la loro contemporaneità”, scritto, diretto e interpretato da Valentina Ferraiuolo.

Il tema della disparità di genere sarà trattato attraverso musiche e letture in un percorso che dalla letteratura porta dritti all’attualità, dimostrando la grande modernità della scrittura dantesca.

“Le Altre – spiega l'ideatrice del progetto – si propone di dare voce alle donne, non solo attraverso le opere di Dante, ma anche tramite le loro stesse parole, i sentimenti, le denunce e i rimedi. La lettura delle terzine proposte e i canti della tradizione popolare sono infatti nati per raccontare qualcosa che stava accadendo all'epoca ma che oggi, purtroppo, è ancora attualità. Ogni testo dà la possibilità di attivare parallelismi e fare approfondimenti sulla condizione della donna, dai personaggi ispirati alla cultura del 1300 come Pia de’ Tolomei, Francesca da Polenta, Piccarda Donati, Taide e Matelda, fino ai giorni nostri. Un momento forte sarà quello in cui parlerà la donna che per Dante rappresenta la malinconia del suo cuore e della sua vita da esiliato, Gemma Donati, madre dei suoi figli nonché colei che presenterà “l’Altra”, Beatrice. In questo spettacolo – prosegue la stessa - la musica, il teatro e la lettura convogliano in un’unica ricerca introspettiva e restituiscono l'idea del “rimedio” come cura per arrivare al benessere personale dopo una fase di smarrimento, la selva oscura, un punto di ripartenza che porta a superare le proprie paure e incertezze”.

In scena, Valentina Ferraiuolo (voce, percussioni, narrazione, regia e drammaturgia), Francesco Di Cristofaro (fiati e fisarmonica) e Domenico De Luca (chitarra ed effetti).

L’appuntamento

È dunque per domenica 27 marzo alle ore 18.30 presso il teatro di Via dei Cappuccini per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 331787 2869 o 3477179808