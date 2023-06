Le Ateniesi e Povero Piero in scena al Teatro Ateneo di Latina

Doppio appuntamento con gli spettacoli del laboratorio teatrale Palco 19 diretto da Simona Serino.

Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 giugno presso il Teatro Ateneo di Valentina Zagami andranno in scena in doppia replica gli spettacoli Le Ateniesi che vedono protagonisti gli allievi del corso Young e Povero Piero recitato dagli attori del gruppo Senior.

Le Ateniesi è una felice sintesi, ideata dalla regista Simona Serino, di due famose commedie di Aristofane La Lisistrata e Le Ecclesiazuse (Le donne al Parlamento). Sfruttando l’immortalità di temi e situazioni dei grandi classici, il testo, epurato dai riferimenti più espliciti tipici delle commedie aristofanee per via della giovane età degli attori in scena, racconta un mondo governato dalle donne e i loro modi per scongiurare la guerra, mostrando la considerazione che il drammaturgo greco aveva dell’universo femminile e maschile, oggi di grande attualità.

Lo spettacolo andrà in scena sia sabato che domenica alle ore 17.30.

Un altro classico andrà in scena invece alle 21 di sabato e alle 20.30 di domenica, si tratta di Povero Piero scritto da Achille Campanile nel 1959 e giunto al successo per l’umorismo surreale e i giochi di parole di cui il testo è infarcito. La vicenda si dipana attorno alla morte, che poi si rivelerà apparente, di Piero e il testo mette alla berlina, attraverso situazioni comiche e vari sotterfugi, l’ipocrisia dell’essere umano di fronte alla morte di un famigliare.

L’appuntamento

È dunque presso il Teatro Ateneo sabato 17 e domenica 18 giugno. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili il numero 392.3282261 e l’indirizzo mail simoserino@gmail.com.