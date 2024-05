Le Donne della Palude: la personale di Claudio Cecconi al Circolo Cittadino

Quando l’arte diventa racconto di un territorio si ha un affascinante connubio di linguaggi e sensibilità, è il caso dell’artista pontino d’adozione Claudio Cecconi che con la sua mostra Le Donne della Palude pone l’attenzione sulla quotidianità femminile durante la bonifica dell’agro pontino.

Una mostra a cura di Carla Vaudo e Fabio D’Achille che sarà ospitata presso il Circolo Cittadino di Latina dal 13 maggio, con inaugurazione sabato 18, al 18 giugno.

In mostra una serie di tele che mostrano “Volti, natura trasformata, sguardi. Lo sguardo delle donne, intenso e fiero, generativo. Ampie pennellate, i colori della terra, dominati dall’ocra e dal verde. Gli animali, avvezzi alla fatica, compagni più che servi della trasformazione della terra. La terra, inospitale e insidiosa, che diventa accogliente, sicura e feconda” come afferma Carla Vaudo.

Una pittura in cui il paesaggio è protagonista tra i vari soggetti e che si rifà al realismo italiano alla Fattori.

All’inaugurazione sarà presente l’autore, i curatori, il presidente del Circolo Cittadino Bruno Bulgarelli e la vicepresidente Maria Assunta D’Alessio.

vernissage il 18 maggio alle ore 18.00.

Cenni biografici: Claudio Cecconi è nato a Roma nel 1948, si diploma al Liceo Artistico e consegue la laurea in Architettura presso la facoltà di Valle Giulia della capitale. Frequenta anche i corsi di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Roma, seguendo le lezioni tra gli altri, dei maestri Brindisi e Guttuso. Durante gli anni dello studio partecipa all’esecuzione di scenografie per il cinema e inizia a esporre le proprie opere in concorsi e mostre personali sia in Italia che all’estero, lavora anche nel campo del design. È docente di disegno e storia dell’arte, ha vissuto per un periodo in Piemonte sul Lago d’Orta, dove frequenta importanti autori del paesaggismo lombardo e piemontese. Nel 1982 si stabilisce definitivamente a Latina. Ha partecipato a numerosi concorsi ottenendo discreti successi, ha allestito mostre personali sia in Italia che all’estero.