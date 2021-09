A Latina Lido le poesie giovanili di Antonio Campoli lette da Martufello

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento con la poesia alla terrazza sul mare di Gelatilandia a Capoportiere: sarà presentata la raccolta postuma di scritti giovanili “Le poesie del sabato” di Antonio Campoli.

Avvocato, giornalista, pretore onorario ma anche autore di una vasta produzioni di poesie in dialetto setino e in italiano e di testi teatrali, il compianto Antonio Campoli è stato una figura molto amata a Sezze e non solo.

A distanza di alcuni anni dalla sua morte, la figlia Laura Matilde Campoli ha ritrovato dei suoi scritti giovanili ancora inediti, poesie che il giovane Campoli dedicava alla futura moglie. Questa raccolta, edita da Sintagma, è una testimonianza dell’uomo e del poeta che muoveva i primi passi importanti della sua vita.

Il libro sarà presentato venerdì 3 settembre alla presenza di Laura Matilde Campoli, presidentessa dell’Associazione Tibbo Tabbo, Franco Abbenda, Luigi Zaccheo storico locale, Mauro Nasi a capo di Sintagma e Vincenzo Faustinella che modererà l’incontro.

L’evento sarà impreziosito dalle letture di alcune poesie di Campoli a cura di Dylan, speaker di Dimensione Suono Soft e dalla partecipazione straordinaria dell'attore e comico Martufello.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 3 settembre alle ore 18.30 presso la bella terrazza di Gelatilandia al mare.