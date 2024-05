Le Torce a Sonnino: tutto pronto per l’antica manifestazione benaugurale

Indirizzo non disponibile

Una manifestazione legata strettamente alle tradizioni del Paese legate all’Ascensione che si tiene a Sonnino è quella de Le Torce: ogni anno alla vigilia di tale ricorrenza, che quest’anno cade l’11 maggio, i sonninesi guidati da quattro “caporali” e una serie di fucilieri affrontano un cammino prevalentemente montano per percorrere e accendere le torce lungo il perimetro del paese.

Nella giornata dell’11 maggio, intorno alle ore 14.00 infatti la processione partirà da Piazza San Pietro per dirigersi verso la contrada La Cona, qui i pellegrini, altrimenti detti torciaroli, si divideranno in due gruppi uno percorrerà i confini con Monte San Biagio, Amaseno, fino ad arrivare a quello con Roccasecca e l’altro dal confine con Monte San Biagio si dirigerà fino al Monte Romano, poi verso il Frasso e il confine con Terracina. I due gruppi si ricongiungeranno tornano nel centro storico in maniera festosa e fragorosa tra canti, litanie propiziatorie e fuochi d’artificio.

Il pubblico potrà aspettare nel centro storico il ritorno dei due gruppi, previsto all’incirca per le 22, lasciandosi intrattenere con esibizioni sportive, premiazioni, musica, degustazioni, laboratori per i più piccoli, artisti di strada. Nel corso della serata ci saranno collegamenti continui con i due gruppi.

La manifestazione di grande impatto scenografico per via delle torce, puntini luminosi posti lungo il confine di Sonnino, attrae ormai da tempo visitatori, curiosi e appassionati di trekking che partecipano attivamente alla processione.

La manifestazione delle Torce prende il via da un’antica tradizione religiosa, le prime testimonianze storiche risalgono al 1794 ma probabilmente questa processione si svolgeva anche da prima e prende spunto dalle processioni circumambulatorie che già dai secoli V-VI si effettuavano in tutta Europa intorno ai campi o lungo i confini della parrocchia, affinché fossero di buon auspicio, tali pratiche potrebbero avere origine addirittura romana.

Oggi è una festa, a cura della Pro Loco di Sonnino, che rinsalda il senso di appartenenza della comunità alla propria terra e un’occasione per celebrare insieme le proprie origini.

L’appuntamento

È dunque a Sonnino dalle ore 14 fino a tarda notte.