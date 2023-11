Le Vie del Natale: oltre un mese di eventi a Fondi

Con l’arrivo del Natale i centri cittadini si animano di luci e colori e iniziano le programmazioni degli eventi promosse dalle varie Amministrazioni Comunali.



A Fondi per esempio prende il via il 1 dicembre Le Vie del Natale che porterà in centro e non solo luminarie, mercatini di artigianato e antiquariato, pista di pattinaggio sul ghiaccio, spettacoli, concerti e appuntamenti culturali.



Si parte con la festa di accensione delle luminarie, che come sempre vedrà protagonisti gli studenti della città, è in programma venerdì 1° dicembre a partire dalle ore 16:30 in Piazza Unità d’Italia. Quando, al termine dei cori, gli alberi dinanzi la chiesa di San Francesco e del Castello Caetani faranno risplendere la piazza, seguirà uno spettacolo pirotecnico. Al termine dei fuochi d’artificio saranno inaugurati i presepi artistici realizzati dal Maestro Marcello Cassoni presso il chiostro di San Domenico che sarà aperta fino al 22 dicembre con gli orari dal lunedì al venerdì 17,30/20,30 - sabato e domenica 10,30/12,30 e 17,30/20,30 e dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni 10.30/12.30 e 17.30/20.30.



In Piazza Unità d'Italia e Viale Vittorio Emanuele III si terranno i mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato nelle giornate di dicembre: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 e a gennaio il 5, 6 e 7.



Tornano inoltre gli eventi ormai tradizionali per il Natale a Fondi come “Caro Babbo Natale”, i premi “Libero de Libero” e Persona dell’Anno, il Gospel, i concerti di Natale e Capodanno, l’attesa esibizione della Corale polifonica Città di Fondi e il villaggio di Natale ma ci saranno anche tante novità come la pista di pattinaggio in piazza De Gasperi, e i tanti lavoratori didattici e creativi per i bambini presso il Parco Nicholas Green. Torna anche lo Street Food in edizione Natalizia e arriva il Fondi Fashion Show al quale si aggiungeranno spettacoli teatrali, musical e mostre.



Il ricco programma di eventi è stato realizzato con la preziosa collaborazione delle varie associazioni del territorio.

Il calendario degli eventi natalizi

1° dicembre

ore 18,00/24,00 Palazzo Caetani – Masterclass

“Brunello… 10 anni”– Apertura banchi e degustazione

2 dicembre

ore 18,00 Palazzo Caetani

presentazione libro “Giulia Gonzaga la contessa di Fondi”

3 dicembre

ore 18,00 Sala conferenze Castello Caetani

“Premio Libero De Libero XXXIX edizione”

7 dicembre

ore 18,00Sala conferenze Castello Caetani

Presentazione libro “Teresina” di Marina Mobilio

9 dicembre

ore 20,00 Auditorium comunale “Sergio Preti”

“Fondi fashion Show”

10 dicembre

ore 07,00/14:00 e 15,00/19,00 – Via Mola di Santa Maria

Mercato domenicale con orario prolungato per acquisti e regali natalizi

ore 18:00 - Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Saggio “Festa di Natale” – Simona Kaos

ore 18,30 Palazzo Caetani

Marco Schiavo e Sergio Marchegiani in concerto - I concerti dell'Accademia degli Sfaccendati;

ore 19,00 Auditorium comunale “Sergio Preti”

Concerto Coro Gospel Phoenix

Dal 10 al 17 dicembre

10:30/12:30 - 17:00/19:00 [Tranne il mercoledì per giorno chiusura Castello] Sala conferenze Castello Caetani e spazio antistante Piazza Matteotti – mostra di pittura

“EmergArt” artisti emergenti

12 dicembre

20:30 Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Saggio di Natale

14 dicembre

ore 20:30 – Auditorium comunale “Sergio Preti” – “Ricordo di Nino Canale e spettacolo teatrale”

13 dicembre

ore 19,00/20,30 Via G. Gonzaga e Piazza Duomo

“La notte di Santa Lucia” - Parrocchia San Pietro Apostolo

Dal 15 al 17 dicembre

10:30/12:30 - 17:00/19:00 [Tranne il mercoledì per giorno chiusura Castello] - Sala primo piano Castello Caetani – mostra d’arte “La via dell’acqua che scorre” di Fulvio Angelini

15 e 16 dicembre

20.30 - Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Musical “Mamma mia”

15 dicembre

15,00/20,00 Piazza Cesare Beccaria

“Il villaggio di Babbo Natale”

16 e 17 dicembre

10,00/13,00 e 16,00/20,00 Piazza Cesare Beccaria

“Il villaggio di Babbo Natale”

16 dicembre

ore 18,00/23,50 Auditorium comunale “Sergio Preti”

“Cantando intorno al presepe” - Corale polifonica Città di Fondi

17 dicembre

ore 07,00/14:00 e 15,00/19,00 Via Mola di Santa Maria

Mercato domenicale con orario prolungato per acquisti e regali natalizi;

ore 18,00/20,30 Sala piano terra Castello Caetani

“Concerto di Natale al Castello”

ore 18,00 Sala Carlo Lizzani (complesso di San Domenico)

rassegna cinematografica “Cinema sotto il Natale”

18 dicembre

ore 09,00/12,30 – Palazzetto dello Sport

“Open Day multidisciplinare”

ore 16,30/18,00 Sala piano terra Castello Caetani

“In guardia per la solidarietà”

20 dicembre

Ore 18:00 Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Saggio di Natale di danza

21 dicembre

19:30 Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Magic Christmas

22 dicembre

18:00 Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

“Natale in Danza”

23 dicembre

ore 19,00 - Piazza De Gasperi

Street Food Festival

ore 18:00/21:00 Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

“Caro Babbo Natale” – Ass. Amici per la cultura;

ore 20,00 Auditorium comunale “Sergio Preti”

“Gala di fine anno. Dodici mesi di musica, cultura e sport nel magazzino”

24 dicembre

ore 10,00/19,00 Piazza De Gasperi - Street Food Festival

29 dicembre

ore 17,00/22,00 Sala piano terra Castello Caetani

“Persona dell’anno 2023 di Fondi e comprensorio”

1 gennaio

ore 21,00/23,00 Chiesa di Santa Maria

“Concerto di Capodanno 19esima edizione”



Dal 2 al 10 gennaio

10:30/12:30 - 17:00/19:00 [Tranne il mercoledì per giorno chiusura Castello] Sala primo piano, piano terra e terrazza Castello Caetani

“Dei ed Eroi” mostra e presentazione



6 gennaio

ore 18,00/24:00 – Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Musical “Greccio notte di Natale 1223 – Quando Francesco ideò il Primo Presepe”

ore 19,00/21,00 Chiesa di San Pietro Apostolo

Concerto di Natale “La Libertà”