A Palazzo Caetani "Le vie dello spirito" personale di Barbara Stamegna

Dal mese di giugno a fine settembre 2023, il piano nobile del Complesso Monumentale Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, ospiterà il progetto espositivo “Le Vie dello Spirito” dell’artista Barbara Stamegna. Il progetto, appoggiato con entusiasmo e fortemente voluto dal vice sindaco nonché assessore alla cultura del Comune di Cisterna di Latina Maria Innamorato, vuole valorizzare e mettere in evidenza il lato spirituale della Città di Cisterna di Latina in cui, oltre 20 secoli fa, S. Paolo fece sosta presso la stazione della via Appia chiamata Tres Tabernae, dopo un lungo e difficoltoso viaggio che lo portò da Cesarea a Roma, dove compì il suo viaggio spirituale. La tappa di S. Paolo presso questa località di Cisterna di Latina rappresenta un momento di sollievo, di conforto e di rincuoramento del suo spirito probabilmente molto provato dalle ultime vicissitudini.

Questo aspetto ben si coniuga con la ricerca spirituale che caratterizza il percorso artistico dell’artista cisternese Barbara Stamegna, e che emerge dalle sue opere d’arte. Tramite i quadri, Barbara Stamegna, conosciuta con il nome di Barbara Esse nei paesi d’oltre oceano, cerca di trasmettere aspetti e contenuti positivi, sentimenti di gioia e di pace, spunti di riflessione e di ricerca spirituale, che possano favorire la crescita spirituale di ognuno e la ricerca della bellezza e della bontà di tutto ciò che ci circonda.

Il progetto “Le vie dello Spirito”, che vedrà l’esposizione di 100 opere d’arte di Barbara Stamegna, vuole essere una rappresentazione di aspetti, forme, contenuti, colori e sensazioni che vadano a rievocare, a richiamare e risvegliare la parte spirituale presente in ciascuno di noi, spesso assopita dal tran tran quotidiano.

Barbara Stamegna è una Mystic Revelation artist in continua evoluzione, la cui meta è il raggiungimento dell’unione con l’Assoluto. Delle sue opere si occupano noti Managers e Art Dealers di fama internazionale, che trattano artisti quali Picasso, Lucio Fontana, Andy Warhol, Amedeo Modigliani, Claude Monet e Marc Chagall.

Ha esposto in prestigiose mostre collettive e personali in Italia e all’estero, tra cui all’Artexpo di New York e ottenuto critiche positive da parte di Critici d’Arte Internazionali come il Prof. Giovanni Mazzetti, membro della giuria della Biennale di Venezia, che dice di lei:



“Conosco e ammiro l’arte della nostra brava e preparata artista: Barbara Stamegna, artista preparata per la grande scalata nel difficile mondo dell’arte contemporanea. La sua tavolozza è ricca e piena di valori culturali, il suo tracciato è tutto personale, l’interesse espresso dalla critica nazionale verso la sua pittura ci porta nel pensare di avere una pittrice capace di far parlare della sua arte. In ogni dipinto, si nota con soddisfazione la crescita interpretativa da dare a ogni sua realizzazione. In ogni sua opera si nota ampiezza ispirativa, fondendo il tutto in una fantasia espressiva. Nelle sue opere, pervase di valori umani, etici e culturali di grande respiro, che rendono universale il messaggio di quest’arte validissima e affascinante. La mia completa approvazione, con l’augurio di grandi successi nel mondo dell’arte.”



Per l’alta professionalità raggiunta in campo artistico, riceve, nel corso della sua carriera artistica, riconoscimenti e premi degni di nota, quali il Premio “Coppa Pacis” a Firenze, il Premio Internazionale Portogallo (Città di Lisbona), il Premio Milanart a Milano, il Premio d’Onore “L’Aquila della Libertà” a Firenze, a Livorno il Premio d’Arte Moderna di Belle Arti “Il Nodo d’Italia”, a Vercelli il Premio Nazionale Valori Universali dell’Umanità, a Castrocaro Terme si aggiudica il prestigioso Premio Oscar per le Arti Visive, il Gran Premio d’Italia a Reggio Emilia, a Grosseto il Gran Premio “Terra d’Etruria”, il Premio Europa Art Mediolanum a Milano.