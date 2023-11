Le Vie di Bacco: una giornata di festa e degustazioni a Formia

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua VIII edizione Le Vie di Bacco (all’frasch d gianl’), una manifestazione che porta ottimo cibo, atmosfera festosa e divertimento per grandi e piccini a Formia in località Gianola.

Domenica 3 dicembre un vero e proprio percorso enogastronomico si snoderà per il quartiere con stand espositivi dove degustare vini, eccellenze del territorio, piatti della tradizione preparati da ristoratori e residenti dello storico quartiere.

Non mancherà inoltre l’intrattenimento musicale a cura di gruppi itineranti e animazione per i bambini.

Una festa per tutti che si terrà dalle 11.00 alle 17.30.