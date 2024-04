Al Teatro Moderno il concerto di LeBron Johnson

Grande appuntamento musicale al Teatro Moderno di Latina con il concerto di LeBron Johnson (nella foto tratta dalla sua pagina Facebook) che presenterà l’album “Anonymous”.

Un cantante dalla voce potente e raffinata con una timbrica calda e suadente che proporrà al pubblico cover di grandi successi e pezzi originali, in una contaminazione di funk/soul e blues, atmosfere indipendenti e mainstream che si fondono per dare vita a una sonorità moderna ricca di groove.

Originario della Nigeria, LeBron è arrivato in Italia nel 2017 e ha iniziato da subito a cimentarsi in un coro Gospel e si ispira alla musica Black, dal Soul al Funk con influenze R&B, arrangiando canzoni famose a suo piacimento, diventando poi compositore. Ad accompagnarlo la sua band con Andrea Pititto, (già con Henry Carpaneto, Fog Eaters e numerose altre band) in arte Andy Pitt, chitarrista e ideatore del progetto, Alberto Pavesi alla Batteria, (che ha collaborato con artisti del calibro Omar Pedrini, Sonohra, Gloria Gaynor, Fabio Concato e Ligabue), Paolo Mazzardi all'Organo Hammond + Leslie 122 e Davide Medicina al Basso.

Aprirà il concerto Ryan, un giovane cantante solista e chitarrista di Latina, classe 2005, studente della scuola Musicalmente di Latina che nel giugno 2023 ha intrapreso il suo progetto di musica basato su generi che spaziano dal rock, al blues per arrivare al funk con numerose influenze della musica pop italiana e internazionale.

Il tutto sarà accompagnato sul palco dalle coreografie di Federica Dissette, direttrice della Sensual Dance Fit - Misha Ballet di Latina che porterà sul palco del Moderno alcuni passi di Sensual Dance Fit, nati dall’idea di Carolyn Smith (Presidente di giuria dello show televisivo Ballando con le stelle), per rispondere alle fatiche del suo percorso oncologico, per ritrovare se stessa, la sua femminilità, la coordinazione e la grazia che spettano a ogni donna.

L’appuntamento

È per sabato 27 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Moderno di Latina. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ciaotickets e presso il Blu Ticket al Centro Commerciale Latinafiori.