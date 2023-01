La Leggenda di Belle e la Bestia al Teatro Europa

Torna a teatro una delle storie più romantiche narrata ai bambini nella fiaba di Jeanne-Marie Leprince di Beaumont e poi al cinema in una serie di splendide versioni animate e non, ovvero la fiaba della Bella e la Bestia in una nuova versione musical con musiche di Enrico Galimberti, coreografie di Silvia De Petri, testi e regia di Luca Cattaneo.

In scena al Teatro Europa di Aprilia la Compagnia dell’Ora in una scintillante versione de La Leggenda di Belle e la Bestia, l’evento è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Bruno Iorillo.

Un giovane arrogante viene tramutato in una bestia ripugnante per via del suo atteggiamento prepotente e l’incantesimo sarà spezzato solo da un amore puro e disinteressato. Quando la Bestia incontrerà per caso Belle, figlia di un nobile marcante rimasto vedovo, tornerà a ricordare il suo passato, quando amava una bellissima principessa. La Bestia dovrà fare i conti con il terribile Miguel che vuole sposare Belle e con sé stesso.

Un musical dal finale inaspettato e mai raccontato che farà sognare con le sue canzoni, i costumi e le scene accurate, grandi e piccini.

L’appuntamento

È al Teatro Europa di Aprilia sabato 4 febbraio alle ore 21.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 0773 664946 i biglietti sono a disposizione sui circuiti Ticketone e CiaoTicjets.