Leggo Latina: torna il festival letterario della città

Dopo il successo di qualche mese fa, torna per la sua versione autunnale il festival letterario Leggo Latina per quattro giorni di incontri, dibattiti e presentazioni di libri.

Dall’11 al 14 dicembre non più sotto l’intendenza di finanza ma in un percorso diffuso nel cuore della città: dal quartiere Nicolosi al Museo Cambellotti all’Hotel Europa.

Tanti i temi, tra i quali spicca sempre l’attenzione per il territorio, un omaggio a Calvino nel centenario della nascita e tanti spunti interessanti per conoscere gli autori locali ma anche gli scrittori di fama nazionale.

Il programma della manifestazione

Lunedì 11 dicembre

Spazio Culturale Nicolosi, piazzetta Nicolosi, via Corridoni

Ore 17.30 ‘Cento autori per i cento anni di Latina’: Pasolini, Calvino, Gadda, Zavoli, Scotellaro, Don Minzoni, Mariano e una città nuova che si avvia verso il centenario, partendo dalla nascita del Nicolosi fino ad arrivare alla città del futuro. Con Angelo Favaro, Mauro Cascio, Adriana Marucco, Marino Magliani. Modera Gian Luca Campagna

Ore 18.30 I luoghi e la memoria calviniana: lo scrittore Marino Magliani ne ‘Il bambino e le isole’ racconta l’incontro a Sanremo tra Walter Benjamin e un ragazzino curioso di nome Italo Calvino. In ‘Calvino, Biamonti, Magliani. Il racconto del paesaggio, lo sguardo, la luce’ ecco i legami tra questi tre autori, in nome di un’esplorazione spirituale dell'entroterra del ponente ligure, l’amore per la letteratura, lo sviluppo di una coscienza ecologica e le difficoltà esistenziali. Moderano Angelo Favaro e Athena Barbera

Ore 19.30 In una Parigi di inizio ‘900, tra bordelli, caffè, artisti e intellettuali, un giovane andaluso, partito da casa con pochi soldi in tasca, iniziò una rivoluzione che cambiò per sempre il mondo dell’arte. Ma chi era davvero Pablo Picasso? Quali erano i suoi punti di forza, le sue ossessioni, le sue debolezze, i suoi lati più oscuri? Presentazione di ‘Picasso - La mala arte’ di Michela Tanfoglio. Moderano Athena Barbera e Roberta Colazingari



Martedì 12 dicembre

Museo Cambellotti, piazza San Marco



Ore 17.30 Le isole e le stelle nell’universo di Marino Magliani: nelle raccolte ’Peninsulario’ e ‘Islario fantastico argentino’ lo scrittore ricerca un percorso emozionale, attraverso una narrazione a tratti ironica e visionaria, con personaggi ossessionati da nostalgie, sogni e delusioni tra la sua Liguria e le coste meravigliose dell’Argentina, una nazione che vive il mare come se non esistesse. Moderano Athena Barbera e Daniela Novelli



Ore 18.30 Edoardo è un professore di Filosofia estetica che cerca di riannodare il suo passato col suo presente: malato di Alzheimer, prova a ricucire il controverso rapporto coi figli, finché un giorno scompare... Presentazione del romanzo ‘Il giardino del tiglio’ di Gabriel Garko e Gino Saladini. Moderano Gian Luca Campagna e Athena Barbera



Ore 19.30 Ecco gli ultimi istanti di quiete durante il pranzo di fine estate che Marina Pietrofesa Cortese, matriarca ottantenne, ha imbandito per la nobile famiglia, sulla costa ionica lucana. Certo è strano che Wlady, nipote prediletto di Marina, non sia ancora arrivato, ma la scomparsa fa riaffiorare vecchi rancori e vecchie scorie radioattive... Presentazione del romanzo ‘Il taglio freddo della luna’ di Piera Carlomagno. Moderano Alessandro Vizzino e Giorgio Bastonini



Mercoledì 13 dicembre

Museo Cambellotti, piazza San Marco

Ore 17.30 2 agosto 1980: un boato spacca il silenzio di una mattinata torrida, non soltanto a Bologna. A Roma, tre colpi di pistola segnano la fine di un gioielliere. Luglio 2019: Valentino Mastro indaga su un cold case per far rivivere memoria e giustizia. Presentazione del romanzo ‘L’ombra del lupo grigio’ di Alessandro Vizzino e Simone Pavanelli. Moderano Giorgio Bastonini e Roberta Colazingari



Ore 18.30 I Mondiali di calcio sono un’educazione sentimentale, fissano dei momenti, celebrano amori e delusioni, scanditi da canzoni e film. E il Mondiale del ‘90, quello giocato nel salotto di casa, ha educato gli adolescenti di allora al metodo della sconfitta. Monologo e lectio magistralis dello psichiatra Corrado De Rosa, autore de ‘Quando eravamo felici’.



Ore 19.30 ‘Cara vecchia Europa - Ventotene, le foibe e i conflitti di oggi’: il sogno di un’Europa federalista è utopia o una strada ancora perseguibile? Dalle foibe titine raccontate nel romanzo ‘Eredità colpevole’ di Diego Zandel agli ideali di Altiero Spinelli sempre validi affrontati da Mario Leone ne ‘Il manifesto di Ventotene e il seminario’. Moderano Daniela Novelli e Cesare Bruni



Giovedì 14 dicembre

Hotel Europa, Sala Italia, Via E. Filiberto, 14

Ore 18 ‘La rivoluzione green, tra verità e falsi miti’ - talk show con Francesco Giubilei, autore de ‘Follie ecologiste’, con Luca e Daniela Sardella, autori de ‘Una pianta per amica’: dibattito sempre aperto sul rinsaldare l’antico legame tra l’uomo e la natura, la cura delle piante, la tutela dell’ambiente e la guida per una società e un’economia sostenibili. Interventi di Roberto Belvisi, Paolo Rinaldi e Gustavo Giorgi. Modera Daniela Novelli



Ore 19.15 ‘Il Grand Tour in terra pontina: alla scoperta del territorio con gli occhi di Goethe, Mozart, Andersen, Stendhal’. Giovani aristocratici ma anche squattrinati giramondo dopo aver toccato Roma si avventuravano per le Paludi Pontine per raggiungere le mete di Napoli e Palermo, scoprendo un territorio pericoloso ma di raro fascino. Lo racconteranno Dante Ceccarini, Sonia Testa, Raniero De Filippis, Christian Antonilli. Modera Gian Luca Campagna