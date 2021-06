Let It Orchestra: i Giovani Filarmonici Pontini cantano i Beatles

Con le varie riaperture dei luoghi della cultura, tornano anche gli eventi dal vivo, tra questi finalmente anche i concerti.

Domenica 20 giugno ci sarà occasione di sentire nuovamente i Giovani Filarmonici Pontini che questa volta si misurano con uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica pop e rock: i Beatles, nel concerto Let It Orchestra.

Marco Cortese alla chitarra e alla voce, Daniele Arcolin alle tastiere, chitarra e cori, Fabrizio Serrecchia al basso e cori e Nick Valente alla batteria e cori, diretti da Stefania Cimino si produrranno in parte del vasto repertorio della band di Liverpool eseguendo brani come Let it Be, Here Come the Sun, Yesterday, Come Together e tanti altri che hanno fatto cantare intere generazioni.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione Latinautismo per sostenere l'inclusione dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

L’appuntamento

È per domenica 20 giugno in un doppio appuntamento alle 17 e alle 20 presso i giardini del MADXI museo contemporaneo di Latina Scalo. Per informazione e prenotazioni è possibile contattare il numero 3272918739 o inviare una email all’indirizzo giovanifilarmonici.pontini@gmail.com. Nel rispetto delle norme anti COVID-19 i posti sono limitati.

