“Let's Sing! Ti racconto il Natale” in scena al Teatro Gigi Proietti di Priverno

Ultimo appuntamento al Teatro Gigi Proietti di Priverno con Famiglie a Teatro, la rassegna dedicata al pubblico più giovane promossa e sostenuta da A.T.C.L., il Circuito Multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, con la collaborazione del Comune di Priverno e la direzione artistica di Matutateatro.

Domenica 12 dicembre andrà in scena lo spettacolo “Let's Sing! Ti racconto il Natale” della compagnia Matutateatro. Sul palco Alessandro Balestrieri, Bernardino Balestrieri, Julia Borretti, Amedeo Morosillo e Andrea Zaccheo reinterpreteranno dal vivo i brani più conosciuti dedicati al Natale, tra una lettura, un racconto e brevi testi teatrali a tema, coinvolgendo il pubblico in una festa per grandi e piccini.

L’appuntamento

È dunque a Priverno domenica 12 dicembre alle ore 17.30, per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione da effettuare ai numeri 3286115020 – 3291099630. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.