Letture al tramonto: doppio appuntamento per chiudere la rassegna

Volge al termine la rassegna Letture al Tramonto organizzata dalla Atlantide editore, con il patrocinio della Regione Lazio, presso il chiosco “Appeal”, sul lungomare di Latina.

L’ultimo appuntamento raddoppia: oltre al consueto incontro del giovedì 15 settembre durante il quale sarà presentato “Il fuoco della Casba. Echi dal quartiere Nicolosi di Latina” di Adriana Marucco, si tornerà a parlare di libri in riva al mare anche venerdì 16 con la presentazione del libro per bambini “Le Favole del Gufo” di Rosella Tacconi.

Il Fuoco della Casba

“Il fuoco della Casba. Echi dal quartiere Nicolosi di Latina” in parte autobiografico, è la storia romanzata di una famiglia che fu tra le prime ad andare a vivere nel quartiere oggi conosciuto come Nicolosi, un tempo denominato “il quartiere delle case popolari” e ribattezzato “la Casba” dalla parte borghese e benestante della città. Un quartiere abitato dai primi lavoratori giunti a Latina dopo la bonifica un ambiente operoso, spontaneo, famigliare dove scalpellini, fontanieri, manovali, pittori edili conducevano le loro vite con le loro famiglie. Il romanzo a metà tra fiction e memoria storica racconta di quanti hanno contribuito a far crescere Latina.

La famiglia dell’autrice, Adriana Marucco oggi insegnante di Lettere e Teoria della Comunicazione presso l’I.S. Galilei-Sani, fu tra quelle prime a popolare il quartiere che oggi rappresenta la storia della città insieme alle piazze principali del centro. Alla presentazione del libro saranno presenti oltre ad Adriana Marucco, la professoressa Sparta Tosti, dell’Istituto di scienze umane sociali di Latina e Marco Fioravante, presidente Ater Latina, anche loro nati e scresciuti al quartiere Nicolosi. Le letture di alcuni brani del libro saranno affidate a Gioconda Bartolotta, curatrice editoriale di Atlantide.

Le Favole del Gufo

Si proseguirà quindi venerdì 16 settembre con la prima presentazione di un libro appena edito “Le favole del Gufo” di Rosella Tacconi.

Un libro per i bambini che racconta le avventure degli animali che abitano il territorio pontino dal mare fino ad arrivare alla collina. Un modo originale e divertente non solo per imparare a conoscere gli animali e le loro caratteristiche ma anche per parlare di rispetto e cura per l’ambiente. Ogni favola è arricchita da schede di approfondimento scientifico curate dal biologo Sergio Zerunian, da splendide illustrazioni realizzate dall’artista Isabella Venditti, da schede da colorare e spazi per l’approfondimento e la ricerca individuale.

L’autrice, originaria di Priverno dove insegna, sarà presente nel pomeriggio di venerdì insieme a Sergio Zerunian e Isabella Venditti. Interverranno inoltre Dario Petti l’editore di Atlantide e Maria Elena Lazzarotto, della Compagnia Botteghe Invisibili cui saranno affidate letture del libro.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 15 e venerdì 16 settembre alle ore 18.00 presso il Chiosco Appeal sul lungomare di Latina, direzione Rio Martino. L’ingresso è libero.