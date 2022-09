Letture al Tramonto: Mauro D’Arcangeli presenta Il Guardiano della Soglia

Torna l’appuntamento per gli appassionati lettori che amano anche i tramonti sul mare: giovedì 8 settembre si terrà il secondo incontro della rassegna Letture al Tramonto, ospitata presso il chiosco “Appeal” sul lungomare di Latina, direzione Rio Martino.

La rassegna, organizzata dalla Atlantide editore di Dario Petti, si riconferma, dopo il successo dell’anno scorso e del primo appuntamento tenutosi lo scorso 1 settembre, un appuntamento molto frequentato e molto apprezzato sia dal pubblico di lettori che dagli autori pontini.

Protagonista di questo incontro sarà il romanzo “Il Guardiano della soglia. Il segreto della commanderia” di Mauro D’Arcangeli

Direttore di Confagricoltura Latina, originario di Carpineto Romano, Mauro D’Arcangeli dopo la laura in scienze politiche ha coltivato ardentemente la passione per la storia e la filosofia, che lo ha portato nel 2017 a scrivere, insieme ad Antonio Scarsella, il libro “Viaggi nell’Agro pontino. Vita vitis vinum” edito sempre da Atlantide.

Stavolta esordisce con un libro tutto suo, un romanzo le cui radici affondano nel nostro medioevo, un “thriller” ambientato in una piccola cittadina dei monti Lepini tra il misticismo dei cavalieri Templari e le imponenti mura dell’antica “Commanderia” di Malvisciolo, che fa da cornice ad un racconto in cui “il velo del mistero può essere alzato solo da chi è pronto a ricercare la verità oltre le “apparenze” del sacro”.

Principali protagonisti della vicenda narrata sono Armando Maria De Scarsi, professore universitario emerito ammaliato dalla storia dell’Ordine dei Templari, alla costante ricerca “della verità” e alle prese con le scelte che da questa derivano e il giovane miles Matteo da Carpineto che accompagna il lettore in un viaggio tra le terre lepine e la Terra Santa del 1200. Il romanzo si basa su un ricco apparato di fonti storiche e fatti realmente accaduti che conferiscono un fascino in più alla narrazione.

A presentare il romanzo, oltre all’autore, sarà presente Gioconda Bartolotta, curatrice editoriale della Atlantide editore, che modererà l’intero appuntamento. Letture di brani del libro saranno invece affidate all’intensa voce di Pier Giulio Cantarano.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 8 settembre alle ore 18.00 presso il chiosco Appeal sul lungomare di Latina. L’ingresso è libero.