Liberi e Forti non vacillano: la presentazione alla Casa del Combattente

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Dove eravamo rimasti...rassegna letteraria ai tempi (pandemici) di recupero”, organizzata da Atlantide Editore e ospitata dalla Casa del Combattente di Latina.

In programma per venerdì 25 marzo alle ore 18.00 l’incontro con Luigi Giorni, autore del saggio “I Liberi e Forti non vacillano. Il Partito popolare italiano nel Lazio (1919-1926)” edito da Atlantide.

Il lungo lavoro di ricerca dell’autore attraverso lo studio di documentazione d’archivio, articoli di giornali dell’epoca e la più attenta bibliografia rappresenta la prima monografia interamente dedicata all’organizzazione del Ppi nel Lazio. Giorgi ha ricostruito le vicende del partito di Don Luigi Sturzo nelle province del Lazio, compreso l’Agro Pontino e i Monti Lepini, fino al suo scioglimento insieme alle altre forze democratiche avvenuto per via del Fascismo nel 1926.

Il partito di Don Luigi Sturzo (dalle cui ceneri è poi nata la Democrazia Cristiana), sebbene non abbia mai nascosto l’ispirazione religiosa del suo essere, ha rivendicato sempre l’aconfessionalità, la libertà e la concretezza programmatica, nel quadro dell’autonoma e organizzata partecipazione del cattolicesimo democratico alle vicende politiche nazionali. Un partito moderno, attivo nel difficile contesto del primo dopoguerra, che ha saputo, pur fra contraddizioni e tensioni interne ed esterne, coinvolgere attivamente i ceti più dinamici della borghesia cittadina e del mondo contadino, dal piccolo proprietario al fittavolo al bracciante.

Luigi Giorgi, di Sezze, fa parte della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco) ed è il Coordinatore delle attività culturali dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma. Ha scritto diversi saggi e monografie sulle vicende del cattolicesimo democratico e dell’Italia contemporanea. Fra le sue pubblicazioni più recenti: con Nicodemo Oliverio, “Il cattolicesimo politico, la questione meridionale e la riforma agraria” (2019); “Avvicinare il Mediterraneo. Luigi Sturzo, l’Italia, l’Europa e il Mediterraneo” (2018); “La Dc e la politica italiana nei giorni del golpe cileno” (2017).

Durante la presentazione del libro “Liberi e Forti non vacillano” sarà affiancato da Giancarlo Loffarelli, docente di storia e filosofia presso il liceo classico “Pacifici - De Magistris” di Sezze e dall’editore Dario Petti.