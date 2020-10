Libri alla Loggia: seconda giornata di appuntamenti

Una giornata ricca di appuntamenti quella del secondo appuntamento con la rassegna “Libri alla Loggia. Storie, radici, comunità” fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Sermoneta, diretta da Dario Petti responsabile di Atlantide casa editrice di Latina e inserita nel progetto regionale Autunno delle Meraviglie.

Una giornata in cui gli appuntamenti saranno molteplici, si partirà la mattina alle ore 10.00 presso il Giardino degli Aranci dove i bambini della classe V dell’Istituto Donna Lelia Caetani ascolteranno le avventure piccolo dinosauro cantastorie Mino alle prese con la preistoria nell’Agro pontino raccontate da Marco Mastroleo nel libro “Storie di pietra ed acqua”. Si proseguirà alle 11.00 con il racconto della vita di Lelia Caetani: Clementina Corbi, illustratrice e pittrice di Sermoneta, nel libro “Con gli occhi di una donna. Lelia Caetani storia di una principessa” porta all’attenzione del pubblico la figura di una delle figure più importanti per Sermoneta e non solo. Un racconto che si svolge negli anni ’70 durante lo svolgimento del Campus Internazionale di Musica.

Gli appuntamenti di Libri alla Loggia proseguono nel pomeriggio presso la Loggia dei Mercanti dove alle 17.30 sarà presentato il libro di Giorgio Maulucci, “Confesso di avere insegnato. Diario di un viandante tra storia, cinema e teatro”, l’autobiografia di uno storico preside della provincia di Latina, che ha diretto per molti anni il liceo pedagogico “Alessandro Manzoni” e il liceo classico “Dante Alighieri”, oltre ad essere stato un protagonista della vita culturale del capoluogo in ambito teatrale e cinematografico.

A moderare tutti gli appuntamenti sarà Dario Petti, uno stand di libri del territorio sarà allestito durante la presentazione che avverrà seguendo tutte le norme anti-covid.

L’appuntamento

È per venerdì 23 ottobre, la partecipazione è libera e gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 3386108996.

