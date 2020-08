Libri Nel Parco: Federico Moccia a Sabaudia presenta il suo “Semplicemente Amami”

Nuovo appuntamento, il decimo, per la VI edizione di "Libri Nel Parco", la rassegna patrocinata dal Comune di Sabaudia, promossa ed organizzata dall’associazione Sabaudia Culturando. Protagonista mercoledì 19 agosto Federico Moccia che presenta il suo ultimo libro “Semplicemente Amami” uscito nelle librerie il 18 giugno; modera il giornalista Eugenio Murrali.

“Semplicemente amami”, pubblicato da Nord, è una storia molto intrigante sull’amore che si sviluppa in un’età più adulta, tramutandosi ora in ossessione e ora in possessione in cui; protagonista Sofia, una donna che non sa più chi è. Abbandonate le storie dei teenager, quindi, lo scrittore di “Tre metri sopra il cielo” ci racconta di un personaggio maturo, con alle spalle un matrimonio e una carriera da musicista che sembra finita.

L’appuntamento, quindi è per mercoledì 19 agosto alle ore 21:30 presso la corte comunale di Sabaudia. Per la prevenzione del COVID-19 l’ingresso nella corte sarà consentito solo con la mascherina e fino ad esaurimento dei posti, sarà garantita la distanza di un metro tra le persone.