Libri nel Parco: a Sabaudia si parla di Aleksandra Kollontaj

Proseguono gli appuntamenti della VII edizione di Libri nel Parco, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Sabaudia e ospitata presso la Corte Comunale.

Domenica 4 luglio la studiosa di storia e filosofia, nonché programmista regista RAI Annalina Ferrante presenterà il suo nuovo libro Aleksandra Kollontaj, passione e rivoluzione: la straordinaria vita di una bolscevica imperfetta edito dalla casa editrice L'Asino d'oro.

La serata sarà condotta dalla giornalista Licia Pastore, che sarà affiancata oltre che dall’autrice anche dallo storico Andreas Iacarella e da Ilaria Rocchi, docente di Lingue.

Aleksandra Kollontaj è stata tra le prime donne in Russia a parlare di sessualità in termini umani, storici e politici, a sostenere il cambiamento dei rapporti privati tra gli uomini e le donne. In prima linea contro ogni forma di oppressione, per prima quella femminile, le sue battaglie per l’identità umana e sociale delle donne, le sue riflessioni sul rapporto uomo-donna e sulla sessualità, Kollontaj è stata protagonista di una ricerca estremamente attuale in una delle stagioni più difficili e impegnative come quella che precedette e seguì la rivoluzione bolscevica. Per tutta la vita ha cercato di dare una connotazione personale, sociale e identitaria a una rivoluzione che ha puntato esclusivamente al sovvertimento dei rapporti economico-politici.

L’appuntamento

È dunque per domenica 4 luglio alle ore 21.00 presso la Corte Comunale di Sabaudia. L’ingresso è libero e gratuito ma nel rispetto delle norme anti COVID-19.

