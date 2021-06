Libri sulla cresta dell’Onda: a Formia c’è Alberto Angela

Torna per la sua 28° edizione Libri sulla Cresta dell’Onda la rassegna letteraria che porta a Formia grandi personalità del panorama letterario e culturale, nazionale ed internazionale.

Si parte sabato 3 luglio con un grandissimo nome, l’amato e seguitissimo divulgatore e studioso Alberto Angela che presenterà L'inferno su Roma, secondo volume della “Trilogia di Nerone”, nel quale racconta per la prima volta in un libro i nove giorni del Grande incendio che distrusse la Città eterna nel 64 d.C.

Non ha bisogno di presentazioni, ma non tutti sanno che Alberto Angela è tra i massimi esperti in materia di divulgazione scientifica e storica. È autore e conduttore di programmi di grande successo, in onda sulle emittenti RAI, è paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore. Ha approfondito i suoi studi presso le università statunitensi di Harvard, Columbia e UCLA, ha svolto per oltre dieci anni attività di scavo e di ricerca partecipando a molte spedizioni internazionali di paleo­antropologia. Ha collaborato con prestigiosi quotidiani e periodici ed è autore di numerosi volumi di successo tradotti anche all'estero dedicati alla storia, all'arte e alla scienza.

Con il volume L’Inferno su Roma propone una ricostruzione plausibile e minuziosa, un racconto storico avvincente e davvero straordinario. Partendo dai testi degli autori antichi che hanno raccontato il Grande incendio del 64 d.C. e studiando i dati archeologici, Alberto Angela ha coinvolto un gruppo di esperti quali storici, archeologi, altri studiosi, meteorologi e vigili del fuoco, per capire e ricostruire nel modo più fedele e verosimile possibile le dinamiche dell'incendio, nonché le reazioni e i comportamenti delle persone realmente esistite all'epoca, da quelle più note, come Nerone e Tigellino, a quelle sconosciute come il pretoriano Primus. Un incendio che per nove giorni ha imperversato su Roma distruggendola quasi totalmente.

L'ingresso è gratuito, ma nel rispetto delle normative anti-Covid 19, è necessaria la prenotazione presso la sede dell'associazione Tuttilibri in via Vitruvio 75 a Formia( Tel 0771 267967) Inoltre, per assicurare il corretto afflusso all'evento, è stato predisposto un servizio bus navetta dal Molo Vespucci a partire dalle ore 19:30. Data l’altissima affluenza di persone e l’esaurimento in pochi giorni dei posti disponili l’evento sarà trasmetto anche in diretta facebook sulla pagina ufficiale della manifestazione.

L’appuntamento

È dunque per sabato 3 luglio alle ore alle ore 21:15 al Porticciolo Caposele di Vindicio.