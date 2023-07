Libri sulla cresta dell’Onda: la rassegna giunga alla sua 30° edizione

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua 30° edizione la storica rassegna letteraria Libri sulla Cresta dell’Onda: una serie di incontri con autori nei luoghi più suggestivi del golfo di Gaeta.

La rassegna realizzata come sempre dall'Associazione Culturale Libreria Tuttilibri-Formia in collaborazione partner pubblici come il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, la Provincia di Latina e i comuni che ospiteranno gli incontri: di Minturno, Formia, Gaeta e l'Arcidiocesi di Gaeta

Da mercoledì 12 luglio a martedì 5 settembre autori di fama nazionale e internazionale arriveranno sulla Riviera di Ulisse per vivere insieme al pubblico momenti di cultura, divertimento ed emozione.

Si parte il 12 luglio alle 21.15 presso il Teatro Romano di Minturnae con la scrittrice Melania Mazzucco, si parlerà di Vita il libro che vent’anni fa le permise di vincere il premio Strega. L’autrice racconterà del grande successo di questo romanzo, ormai tradotto in tutto il mondo e dal quale sarà presto tratto un film, infatti all’incontro sarà presente anche il regista Claudio Giovannesi. Le letture saranno affidate alla bravissima Liliana Bottone a impreziosire il tutto le musiche di Ambrogio Sparagna e Anna Rita Colaianni.

Ci si sposta a Formia per il secondo appuntamento della rassegna che si terrà il 22 luglio presso il suggestivo Porticciolo Caposele e che vedrà protagonista il divulgatore scientifico Mario Tozzi che parlerà di un tema di scottante attualità trattato nel suo ultimo libro "Perché il clima sta cambiando?" pubblicato da Einaudi Ragazzi. Un volume dedicato al pubblico più giovane ma che potrà far comprendere davvero a tutti le cause dei grandi cambiamenti climatici che stiamo vivendo.

Terzo appuntamento con Libri sulla Cresta dell’onda sarà il 10 agosto di nuovo nello splendido Teatro Romano di Minturnae per una serata spettacolo dal titolo NAPOLI E’ PASSIONE, che coniugherà letteratura, musica e teatro e vedrà protagonista Maurizio De Giovanni, amatissimo scrittore partenopeo, affiancato da diversi musicisti tra cui il sassofonista e compositore Marco Zurzolo.

Penultimo appuntamento della rassegna che si terrà a Gaeta presso il sagrato della Chiesa della SS.Annunziata, ormai considerato il salotto letterario del quartiere medievale. La serata avrà il titolo Pensare Oltre e vedrà protagonisti Ersilia Vaudo, astrofisica all’ESA di Parigi e recente autrice di MIRABILIS. Cinque intuizioni che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo – Einaudi e Giorgio Zanchini, l’eccellente giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, autore di un saggio divulgativo “Esistono gli Italiani?” edito da Rai Eri.

Ci si sposta a Fondi per l’ultimo appuntamento di questa 30° edizione della rassegna Libri sulla Cresta dell’Onda, la rassegna si chiuderà presso il Monastero San Magno dove Umberto Galimberti, tra i più importanti filosofi e psicoanalisti italiani, parlerà del libro Le Parole di Gesù edito da Feltrinelli, un volume che parla di religione e filosofia adatto a tutte le età.

L’appuntamento

È dunque dal 12 luglio al 5 settembre, gli eventi avranno inizio alle 21.15 e sono tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti.