Lievito a Latina: oltre 30 eventi e gran finale con il premio Nobel Giorgio Parisi

Dopo uno stop di cinque anni, torna nel cuore della città la manifestazione Lievito: un ricco programma di eventi culturali che si terranno tra il 25 e il 30 aprile presso il Palazzo M, il teatro D’Annunzio, il cinema Corso e il Circolo Cittadino.

Una rassegna nata dal desiderio dei cittadini di vedere Latina viva e ricca di fermento culturale che vede protagonisti operatori locali, personalità di spicco in vari ambiti e ospiti d’eccezione come i giornalisti Riccardo Cucchi, Barbara Schiavulli e Sigfrido Ranucci, il regista Daniele Luchetti, lo scrittore Mirko Zilahy, il fumettista Andrea Ferraris e dulcis in fundo l’incontro con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Sono oltre 30 gli eventi in cartellone: spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, dibattiti, degustazioni, mostre d’arte contemporanea e vari appuntamenti dedicati al pubblico più giovane nella sezione Lievito Kids con animazione e attività creative per i bambini.

Ogni giorno si terranno diverse iniziative a partire dal pomeriggio, si partirà con allegria e musica con la Nicola Tariello & The Hot Sugar Marching Band il 25 aprile, tutte le sere, tra un appuntamento e l’altro presso il foyer di Palazzo M ci saranno le degustazioni offerte da vari operatori del territorio.

Tanti appuntamenti anche per i bambini come le letture animate a cura di Chiara Agresti, lo spettacolo di magia e bolle di sapone di Stefania Mariani e quello di burattini della compagnia Chumbala Cachumbala di Paolo Iorio, pontino trapiantato in Sud America.

Spazio anche alla scienza, in particolare si rifletterà sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale in vari ambiti: si parlerà di medicina insieme al pontino di fama internazionale Ennio Tasciotti e di psicologia con gli autori del libro “Pensiero umano e Intelligenza Artificiale” edito da L’Asino d’oro. Altro importante contributo sarà quello di Luca Cardello che parlerà al pubblico del grande progetto del Telescopio gravitazionale Einstein.

Il Palazzo M sarà impreziosito da alcune mostre di arte contemporanea: saranno in esposizione le opere di Marta Palladini nella mostra Oltre_Visibile, le opere di Alessandra Chicarella e Monica Menchella in Volar_te e le opere di Fabrizio Gargano e Gabriele Casale in Disegna_Isola.

Tutti gli eventi, tranne le proiezioni al Cinema Corso del nuovo film di Daniele Luchetti “Confidenza” e il documentario di Renato Chiocca (direttore artistico della rassegna) “Tutto Quello che Sarà”, sono a ingresso gratuito e libero.

È prevista la prenotazione da effettuare su Eventbrite solo per l’incontro con il premio Nobel Giorgio Parisi che incontrerà i cittadini per un dibattito aperto l’ultimo giorno della manifestazione, ovvero martedì 30 aprile alle ore 19.30.

