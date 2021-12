Alla Benacquista Assicurazioni Linea la personale di Piero Sanna

Orario non disponibile

Nuovo appuntamento con l’arte presso gli uffici della Benacquista Assicurazioni: si avvia alla conclusione la rassegna “2021 with Contemporary Art” ideata e realizzata da MAD museo d’arte diffusa in collaborazione con Benacquista Assicurazioni, AssiB Underwriting ed alte società del Gruppo Benacquista.

L’idea è nata con la realizzazione di un calendario che presentasse ogni mese un artista locale diverso, che si è tradotta poi con una serie di mostre espositive negli uffici assicurativi Benacquista. Giunto il mese di dicembre si chiude la rassegna di quest’anno con Linea la personale di Piero Sanna, artista di Pomezia molto attivo anche a Latina.

Le opere in mostra, che si rifanno a una serie di movimenti delle avanguardie della seconda metà del Novecento, propongono delle geometrie che dialogano abilmente con la luce e che sono interrotte in vario modo da segni, colori, forme. Quasi come se la fredda geometria fosse invasa talvolta dall’erompere della vita, dalle passioni, dall’imprevisto.

Opere che diventano felice sintesi di opposti come passato e presente, natura e cultura, ragione e sentimento, e che si sviluppano tra fotografia e pittura.

La mostra, a cura di Fabio D’Achille, si terrà fino al 31 dicembre e sarà visitabile durante l’orario di apertura degli uffici di Via del Lido.

Si potranno ammirare le opere di Piero Sanna anche presso la pizzeria Il Presidente che diventa luogo di cultura e convivialità sempre fino al 31 dicembre.