L.A. Classica Festival: Liriche per Canto e Chitarra con Silvia Salvatori e Valentina Pellecchia

Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di “L.A. CLASSICA Festival”, Festival di Musica Classica organizzato dal Luogo Arte Events in collaborazione con Camera Musicale Romana e Cinema Enal - Casa di Borgo e di Quartiere, che ospita gli eventi e il patrocinato del Comune di Latina.

Ogni domenica, sotto la direzione artistica dei Maestri Flavia Di Tomasso, Direttore Artistico del Luogo Arte, violinista e ideatrice dei progetti dell’Accademia, e Claudio Martelli, noto ed eccellente pianista oltre che direttore d’orchestra, si tengono concerti alla (ri)scoperta di grandi pagine della musica classica e non solo.

Spettacoli che danno spazio a talentuosi musicisti di Latina già affermati che approfondiscono temi, stili o particolari periodi della storia della musica, che andranno in differita sul canale Youtube di Luogo Arte Accademia a partire da gennaio 2023.

In programma per domenica 20 novembre alle ore 19.00 il concerto Liriche per Canto e Chitarra che vedrà protagoniste Silvia Salvatori, mezzosoprano e Valentina Pellecchia, chitarra che proporranno al pubblico musiche di Mozart, Pergolesi, Rossini, Bellini, Lorca, Bizet.

Silvia Salvatori, Mezzosoprano drammatico, docente di canto lirico e moderno, pianoforte e coro, si laurea giovanissima in canto lirico e in Didattica della Musica presso il Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina e si perfeziona con Virna Sforza. Ha all’attivo esperienze eterogenee che dimostrano la sua versatilità come cantante.

Valentina Pellecchia inizia a studiare chitarra classica all'età di 11 anni con Marco Martelli, a 15 viene ammessa al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina sotto la guida di Giuseppe Gazzelloni dove si diploma, dopo pochissimo, con il massimo dei voti e menzione d'onore. Prosegue gli studi perfezionandosi con Domenico Ascione, Guido Fichner e Christian Saggese e, giovanissima, inizia ad esibirsi come solista e in formazioni cameristiche.

Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto segnalandosi online sul portale Eventbrite del Luogo Arte Accademia Musicale o al numero 328 8379615. Sul portale online si può solo effettuare gratuitamente la prenotazione, a seguito della quale il biglietto va acquistato in loco nella biglietteria allestita dall’organizzazione 90 minuti prima di ogni evento.